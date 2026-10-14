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Nyitókép: Pixabay

Futam közben csuklott össze és pusztult el, a világ egyik legsikeresebb versenylova

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Egy franciaországi verseny során elpusztult egy versenyló. Losange Bleu a pályafutása során 1,8 millió euró (656 millió Ft) pénzdíjat gyűjtött össze.

Felkavaró jeleneteknek lehettek szemtanúi a nézők egy rangos francia lóversenyen. A Bild cikke szerint a Losange Bleu nevű versenyló az élen állt a „hazai pályáján", Auteuil-ben rendezett Prix Carmarthen viadalon, amikor a célegyenesre fordulva összeesett.

Zsokéja, Johnny Charron kirepült a nyeregből, majd átesett a korláton, ám szerencsére nem sérült meg. A mentők azonnal a pályára siettek, de a hétéves herélten már nem tudtak segíteni – számolt be a történetről a Blikk.

Losange Bleu halálának oka még nem tisztázott, sajtóhírek szerint boncolást rendeltek el.

A herélt kétszer nyerte meg a francia bajnokságot, és a pályafutása során lefutott 27 versenyéből összesen tizenötször végzett az első helyen, miközben mindössze kétszer maradt le a dobogóról.

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