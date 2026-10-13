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Az ukrán parlament épülete Kijevben.
Nyitókép: Getty Images/krblokhin

Szöul nem fogadja el Kijev álláspontját

Infostart / MTI

Dél-Korea folytatja arra irányuló erőfeszítését, hogy rendezze diplomáciai vitáját Ukrajnával, miközben továbbra is bocsánatkérést vár Kijevtől, amiért közzé tette, hogy átadott neki észak-koreai hadifoglyokat – közölte kedden a szöuli külügyminisztérium.

„A kormány reméli, hogy sikerül minden függőben maradt ügyet baráti alapon rendezni” – mondta Pak Dúszún külügyi szóvivő sajtótájékoztatóján. „Ennek érdekében folytatjuk a konzultációkat és fenntartjuk a párbeszédet az ukrán féllel” – tette hozzá.

A dél-koreai külügyi szóvivő azt követően nyilatkozott, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt állította hétfőn az RBC-Ukrajina hírportálnak nyilatkozva: az ügyet sikerült rendezni. „Minden félreértés abból fakad, hogy eltérően értelmezzük a hadifoglyok átadásának különböző szakaszaiban érvényes titoktartási követelményeket. Ukrajna minden kötelezettségét teljesítette” – hangoztatta Szibiha. A hírportál szerint Szöul tovább rontott a helyzeten azzal, hogy visszahívta nagykövetét annak ellenére, hogy Kijev szerint a vita már megoldódott.

Arra a kérdésre, hogy Szöul továbbra is ragaszkodik-e a bocsánatkéréshez, egy másik külügyminisztériumi tisztviselő igennel válaszolt, és hozzátette: a két ország továbbra is tárgyal a békés megoldás érdekében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember végén az ENSZ-közgyűlés egyik ülésén jelentette be nyilvánosan, hogy Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akit az ukrán erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban 2025 januárjában. Szöul viszont szerette volna titokban tartani az átadást, arra hivatkozott, hogy volt erre vonatkozó megállapodás a felek között, amit Kijev megsértett. Ukrajna viszont tagadta, hogy létezne ilyen megállapodás.

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Kezdőlap    Külföld    Szöul nem fogadja el Kijev álláspontját

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