Aláírta az államfő a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt

A román képviselőház által szeptember 16-án újra elfogadott jogszabály idén 859 barnamedve kilövését teszi lehetővé megelőzési céllal. További 110 védett nagyvadat beavatkozási céllal lehet levadászni, amennyiben emberi életet veszélyeztetnek.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett, újratárgyalt törvény azután lép hatályba, hogy megjelenik a hivatalos közlönyben. Egyes illetékesek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az idei kvótát immár lehetetlen teljesíteni, ugyanis a többhónapos jogi huzavona miatt túl kevés idő maradt a több száz nagyvad kilövésére.

Nicusor Dan augusztusban küldte vissza a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután előtte alkotmányossági kifogást emelt ellene, az alkotmánybíróság pedig elutasította óvását. A parlamenttől a jogszabály felülvizsgálatát és kiegészítését kérte, mivel szerinte a korábban elfogadott törvény több ponton pontosításra szorult. A képviselőház módosítás nélkül, a szenátus által elfogadott formában hagyta jóvá a törvénytervezetet. Egyes képviselők a vitán a jogszabály mielőbbi gyakorlatba ültetését sürgették, mivel csak pár hónap maradt az alkalmazására.

Tánczos Barna szenátor, megbízott miniszterelnök-helyettes kezdeményezőként emlékeztetett, hogy a szövetség közel egy éve kérte a megelőzési kvóták megduplázását az idei és a 2027-es évre. Erre szerinte azután került sor, hogy tudományos felmérés is igazolta: a romániai medvepopuláció túlszaporodása csak hatékonyabb beavatkozással fékezhető meg, és az azonnali beavatkozás a veszélyes medvékkel szemben nem pótolja a populációszabályozást.

Múlt héten Ráduly István Kovászna megyei prefektus arra figyelmeztetett, hogy a kevés idő miatt lehetetlen lesz az idei kvótát teljesíteni. Az Agerpres jelentése szerint rámutatott: a székelyföldi megyében 86 medvét kellene kilőni idén, amiből 30-at már kiiktattak, de a teljes kvóta teljesítésére nem maradt elegendő idő. A kormány területi megbízottja szerint a jogszabályra nagy szükség van, mert a megyében jelentősen megnőtt a medvék száma és az általuk okozott kár. Az idei év első nyolc hónapjában mintegy 300 lakossági riasztást regisztráltak a lakott területekre tévedt medvék miatt és két medvetámadás is történt – mondta.

Romániában az elmúlt években rendszeressé vált, hogy medvék bukkannak fel lakott településeken, és jelentősen megnőtt a medvetámadások száma is, egyre több a halálos áldozat. Egy korábbi, a barnamedve-populációt feltérképezni hivatott felmérés eredményei szerint az országban él Európa legnagyobb medvepopulációja, és itt figyelhető meg a medvefajok legnagyobb genetikai sokfélesége. A kutatás szerint az egyedszám 10 600 és 12 700 közöttire tehető.