ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.3
usd:
327.52
bux:
141872.44
2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kifejlett barnamedve egy északi típusú erdő szélén.
Nyitókép: Unsplash

Aláírta az államfő a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt

Infostart / MTI

Aláírta Nicusor Dan államfő a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt, mely ellen korábban alkotmányossági kifogást emelt, majd visszaküldte újratárgyalásra a parlamentnek – tudatta a román államelnöki hivatal.

A román képviselőház által szeptember 16-án újra elfogadott jogszabály idén 859 barnamedve kilövését teszi lehetővé megelőzési céllal. További 110 védett nagyvadat beavatkozási céllal lehet levadászni, amennyiben emberi életet veszélyeztetnek.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett, újratárgyalt törvény azután lép hatályba, hogy megjelenik a hivatalos közlönyben. Egyes illetékesek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az idei kvótát immár lehetetlen teljesíteni, ugyanis a többhónapos jogi huzavona miatt túl kevés idő maradt a több száz nagyvad kilövésére.

Nicusor Dan augusztusban küldte vissza a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután előtte alkotmányossági kifogást emelt ellene, az alkotmánybíróság pedig elutasította óvását. A parlamenttől a jogszabály felülvizsgálatát és kiegészítését kérte, mivel szerinte a korábban elfogadott törvény több ponton pontosításra szorult. A képviselőház módosítás nélkül, a szenátus által elfogadott formában hagyta jóvá a törvénytervezetet. Egyes képviselők a vitán a jogszabály mielőbbi gyakorlatba ültetését sürgették, mivel csak pár hónap maradt az alkalmazására.

Tánczos Barna szenátor, megbízott miniszterelnök-helyettes kezdeményezőként emlékeztetett, hogy a szövetség közel egy éve kérte a megelőzési kvóták megduplázását az idei és a 2027-es évre. Erre szerinte azután került sor, hogy tudományos felmérés is igazolta: a romániai medvepopuláció túlszaporodása csak hatékonyabb beavatkozással fékezhető meg, és az azonnali beavatkozás a veszélyes medvékkel szemben nem pótolja a populációszabályozást.

Múlt héten Ráduly István Kovászna megyei prefektus arra figyelmeztetett, hogy a kevés idő miatt lehetetlen lesz az idei kvótát teljesíteni. Az Agerpres jelentése szerint rámutatott: a székelyföldi megyében 86 medvét kellene kilőni idén, amiből 30-at már kiiktattak, de a teljes kvóta teljesítésére nem maradt elegendő idő. A kormány területi megbízottja szerint a jogszabályra nagy szükség van, mert a megyében jelentősen megnőtt a medvék száma és az általuk okozott kár. Az idei év első nyolc hónapjában mintegy 300 lakossági riasztást regisztráltak a lakott területekre tévedt medvék miatt és két medvetámadás is történt – mondta.

Romániában az elmúlt években rendszeressé vált, hogy medvék bukkannak fel lakott településeken, és jelentősen megnőtt a medvetámadások száma is, egyre több a halálos áldozat. Egy korábbi, a barnamedve-populációt feltérképezni hivatott felmérés eredményei szerint az országban él Európa legnagyobb medvepopulációja, és itt figyelhető meg a medvefajok legnagyobb genetikai sokfélesége. A kutatás szerint az egyedszám 10 600 és 12 700 közöttire tehető.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Aláírta az államfő a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt

románia

államfő

medve

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
„Eufória”, „szerencse”, „kevés” – Vegyes főszereplői értékelések az ukrán–magyar után

„Eufória”, „szerencse”, „kevés” – Vegyes főszereplői értékelések az ukrán–magyar után
Ketten is az első válogatott góljukat szerezték Ukrajna ellen a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-meccsén, Csinger Márk középhátvédként, Tóth Milán kényszercsatárként volt a mezőny erőssége, azt emelték ki, hogy nem ijedt meg a csapat az ukrán egyenlítés után sem. A két gólpasszos Vitális Milán szerint pozitív a kép a négy meccs, egy vereség, egy döntetlen, majd két győzelem után, Nagy Zsolt viszont elégedetlen a szerzett pontok számával. Marco Rossi már épp le akarta hozni a pályáról Tóth Milánt, amikor egyszer csak betalált a játékos.
 

Amennyire kiszenvedett, annyira értékes győzelem az ukránok ellen

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.06. kedd, 18:00
Brenzovics László
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a jó hangulat a tőzsdékre

Visszatért a jó hangulat a tőzsdékre

Ma reggel Ázsiában felemás hangulatú kereskedést láthattunk, különösen a japán tőzsde teljesített jól. A jó hangulat Európára is átragadt, ahol szintén felfelé vették az indexek az irányt és ezt a zárásig is megtartották. Idehaza különösen jól teljesített a Mol és a Telekom, emellett pedig megállt az OTP esése. Amerikában is jó a hangulat, miután estek az olajárak és a kötvényhozamok is. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó fordulat a magyar állampapíroknál: a világ sok országában most pénzeső hull a tulajokra - nálunk csúnyán bezuhantak a hozamok

Lesújtó fordulat a magyar állampapíroknál: a világ sok országában most pénzeső hull a tulajokra - nálunk csúnyán bezuhantak a hozamok

Miközben a világ nagy gazdaságaiban több évtizedes csúcsra emelkedtek az állampapír-hozamok, Magyarországon idén 7,17 százalékról 5,74 százalékra estek.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'threat' led US to pull bombers from RAF Fairford

Trump says 'threat' led US to pull bombers from RAF Fairford

The Pentagon confirmed on Sunday it had removed the B1 bombers from the base in England back to their home stations in America.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 5. 22:45
Luca Niculescu külügyi államtitkárt bízta meg kormányalakítással a román államfő
2026. október 5. 22:31
Kivonta bombázóit a Fairford támaszpontról az amerikai légierő
×
×