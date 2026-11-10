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Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója beszédet mond a Kémia mindenkinek elnevezésű programot és honlapot bemutató eseményen Budapesten, a Richter Gedeon Nyrt. Richter Központjában 2024. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Orbán Gábor: beérett az a rengeteg munka, amit Kelet-Európában egyedül a Richter vállalt fel

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A várakozások felett alakult a Richter Gedeon Nyrt. konszolidált árbevétele és nettó nyeresége az első három negyedévben, így a cég felfelé módosította az idei évre vonatkozó előrejelzését – közölte a gyógyszeripari vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. A társaság eredményeit értékelve Orbán Gábor vezérigazgató az InfoRádióban arról is beszélt, hogy ugrásszerűen nő a kereslet a nőgyógyászati és menopauzával kapcsolatos kezelések iránt, amire a Richter fejlesztésekkel és termelésbővítéssel reagál.

A Richter konszolidált árbevétele 2,3 százalékkal 695,9 milliárd forintra emelkedett idén január–szeptemberben. Az adózott eredmény 174,9 milliárd forint volt, ami 7,1 százalékkal magasabb a bázisidőszakinál, tükrözve a működési eredmény bővülését. A jelentésben kiemelték:

a 2026-ra vonatkozó, korábbi magas egyszámjegyű, változatlan árfolyamon számolt növekedési célt felfelé módosítják, 10 százalék feletti növekedésre.

A jövedelmezőségi előrejelzést pedig magas kétszámjegyű tisztított EBIT-növekedésre (kamatfizetés és adózás előtti eredmény) emelik.

Orbán Gábor vezérigazgató az eredményekről azt mondta: a harmadik negyedév erős teljesítménye lehetővé teszi, hogy ismét emeljék a teljes éves előrejelzésüket.

Az InfoRádióban kifejtette: kifejezetten jól sikerült a harmadik negyedévük, és összehasonlítva a tavalyi harmadik negyedévvel – ami elég gyenge bázis volt a kiszállítási és a gyártási nehézségeik miatt – főként „nagyon szépen” alakultak a számok. Az első kilenc hónapban árfolyamszűrten már majdnem 12 százalék volt a növekedés, ami év végére jó eséllyel 10 százalék fölötti adatot hozhat az árbevételi bővülésben.

„Persze a jelentett számok ettől elmaradnak, hiszen az árfolyamhatás nagyon erős volt idén. Ez főleg második negyedévben, de aztán a harmadikban is érezte tartását, eddig összességében 60 milliárd forintba került az árbevétel soron az erős forint. Szerencsére a jövedelmezőségünket más tényezők tudták fölfelé tolni, különösen az, hogy az amerikai piacon az antipszichotikumunk továbbra is növekedni tud, ami tavaly előretekintve egyáltalán nem volt borítékolható. Emiatt a tisztított EBIT-ünk 25 százalék körül tudott nőni. Ezt nem fogjuk bírni év végéig, de azért tizenvalahány százalékkal, azt gondolom, hogy meg tudunk érkezni év végéig” – vetítette előre.

A Richter gyógyszeripari árbevétele 2,6 százalékkal 686,5 milliárd forintra nőtt, árfolyamhatás nélkül 11,7 százalékos volt a növekedés. Az árfolyamhatások továbbra is jelentős ellenszelet jelentettek a jelentés szerint, mintegy 9 százalékpontos negatív hatást gyakorolva mind a negyedévben, mind pedig a teljes időszakban kimutatott árbevételre. Ennek következtében lett a gyógyszeripari árbevétel növekedése „csak” 2,6 százalékos éves szinten.

A január–szeptemberi időszak eredményét jelentős, 18,2 milliárd forintos árfolyamveszteség terhelte az erős forint miatt, ugyanakkor a korábban elszenvedett veszteségek egy része a harmadik negyedévben visszafordult, amikor 8,9 milliárd forintos árfolyamnyereséget értek el. A nettó kamatbevétel 8,1 milliárd forintra emelkedett a magasabb nettó készpénzállománynak köszönhetően, miközben az egyéb pénzügyi tételek hatása semleges volt a teljes időszakban.

A generikus gyógyszerek üzletág bevétele a harmadik negyedévben 9,5 százalékkal 58,7 milliárd forintra nőtt, a kedvezőtlen árfolyamhatások ellenére. A teljes időszaki árbevétel ugyanakkor 4,5 százalékkal 176,1 milliárd forintra csökkent, változatlan árfolyamon 1 százalékkal nőtt éves összevetésben. A bevételek növekedését a fő terápiás területek stabil és javuló teljesítménye támogatta, miközben a vény nélküli készítmények és a nem stratégiai terápiás területek ellenszelet jelentettek – közölték.

A CNS (neuropszichiátriai) üzletág bevétele 5 százalékkal magasabb, 201,9 milliárd forint lett az első háromnegyed évben, ami 19 százalékos árfolyamszűrt növekedésnek felel meg. A jelentésben kiemelték, hogy a növekedés fő hajtóereje a Vraylar és a Reagila eladások növekedése volt.

A nőgyógyászati üzletág értékesítése is árfolyamszűrten 11 százalékkal 251,5 milliárd forintra nőtt január-szeptemberben.

A biotechnológiai üzletág bevételei továbbra is kiugró, árfolyamszűrten 35 százalékos növekedést mutatnak és elérték az 53,6 milliárd forintot. A növekedéshez egyaránt hozzájárultak a bioszimiláris készítmények, köztük a teriparatid erős értékesítése és az új termékbevezetések.

Az EBIT 6 százalékkal 216,8 milliárd forintra nőtt.

A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 13 570 forint, a legalacsonyabb 9380 forint volt.

A cikkben Rozgonyi Ádám interjúját használtuk fel.

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Kezdőlap    Gazdaság    Orbán Gábor: beérett az a rengeteg munka, amit Kelet-Európában egyedül a Richter vállalt fel

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