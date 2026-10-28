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Nyitókép: Pexels.com

Fontos döntést hozott az amerikai Fed

Infostart / MTI

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul, 3,75-4,00 százalékos célsávban tartotta az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén.

A mostani döntés 10-2 arányban született. Ketten 25 bázispontos kamatemelést támogattak.

A Fed előző, szeptemberi kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, ami 2023 óta az első kamatemelés volt. A jegybank akkori döntését a tartósan magas inflációval és az energiapiaci költségek emelkedésével kapcsolatos aggodalmak kísérték.

A Federal Open Market Committee (FOMC) közleménye szerint az amerikai gazdaság erőteljes ütemben bővül. A belföldi kereslet ellenállónak bizonyult, a termelékenység növekedése erős, a beruházások élénkek, miközben a foglalkoztatás bővülése lépést tart a munkaerő-kínálattal, a munkanélküliségi ráta pedig alig változott.

A jegybank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az infláció továbbra is magas, a gazdasági kilátások bizonytalansága pedig részben a geopolitikai fejlemények miatt emelkedett. A közlemény szerint további adatokra van szükség annak meghatározásához, hogy milyen monetáris politikai irányvonal biztosíthatja az infláció időben történő visszatérését a 2 százalékos célhoz. A Fed közölte, hogy elkötelezett az árstabilitás megteremtése mellett.

A kamatdöntést megelőzően a piaci szereplők többsége arra számított, hogy a jegybank nem változtat a kamatszinten.

A döntéshozók az inflációs folyamatok további értékelésére várnak, mielőtt újabb lépésről határoznának. A befektetők ugyanakkor további kamatemelésekkel számolnak decembertől, majd 2027-ben is, mivel az infláció a Fed célja fölött maradt, és az árnyomás enyhülése az utóbbi hónapokban megtorpant.

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