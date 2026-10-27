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Mesterséges intelligenciát használó nő szemüvegben / Woman using artificial intelligence technology on laptop with glasses reflection.
Nyitókép: Maria Korneeva/Getty Images

Befektetési tippek – Úgy tűnik, az AI szava is szempont

Infostart / MTI

Már a magyarok 48 százaléka használ mesterséges intelligenciát (MI) legalább alkalmanként pénzügyi vagy biztosítási kérdésekben, de a fontos döntéseknél 64 százalékuk továbbra is az emberekhez fordul – derül ki az OVB megbízásából, az Ipsos által készített nemzetközi reprezentatív kutatásból.

A pénzügyi tanácsadó cég közleménye szerint az öt országban készült kutatás azt vizsgálta, hogyan használják az emberek a mesterséges intelligenciát pénzügyi és biztosítási kérdésekben, illetve milyen szerepe lehet a technológiának és az emberi tanácsadásnak a jövőben.

Nemzetközi összehasonlítás alapján jól látszik, hogy Magyarországon az MI már érdemi szerepet játszik a pénzügyi tájékozódásban. A vizsgált országok közül Csehországban a legmagasabb (49 százalék) a pénzügyi és biztosítási témákban történő rendszeres vagy alkalmi MI-használat, Magyarország pedig közvetlenül a csehek mögött áll, meghaladva a spanyolországi 47, az olaszországi 43 és a németországi 37 százalékot. Az eredmények arra utalnak, hogy Magyarországon kedvező alap alakult ki az olyan digitális megoldások számára, amelyek nem kiváltják, hanem támogatják a személyes pénzügyi tanácsadást.

A kutatás szerint különösen a fiatalabb korosztály építi be az MI-t pénzügyi döntéseinek előkészítésébe, a 18-34 éves magyarok 68 százaléka használja legalább alkalmanként pénzügyi vagy biztosítási kérdésekben. Közülük 38 százalék saját pénzügyeinek elemzésére, 34 százalék pénzügyi témák jobb megértésére, 31 százalék tervezésre, 29 százalék pedig pénzügyi termékek feltérképezésére alkalmazza az MI-t.

Az eredmények arra utalnak, hogy az MI fontos szerepet tölthet be a pénzügyi tudatosság fejlesztésében:

megkönnyítheti az első lépést, segíthet a kérdések megfogalmazásában, a lehetőségek összehasonlításában és az összetettebb pénzügyi kérdések megértésében.

Jelentős pénzügyi döntés esetén a magyar válaszadók 64 százaléka inkább emberre támaszkodna, és mindössze 5 százalék választaná inkább az MI-t. Egy mesterséges intelligencia által adott befektetési ajánlást 35 százalék csak akkor követne, ha azt pénzügyi tanácsadó is megerősítené.

A kutatás eredményei alapján az MI új lehetőséget teremthet arra, hogy többen és könnyebben kezdjenek el foglalkozni saját pénzügyeikkel. A fontos döntési helyzetekben ugyanakkor továbbra is meghatározó marad az emberi tanácsadó szerepe: az információ mellett értelmezést, személyre szabott támogatást és felelősségvállalást is várnak az ügyfelek.

A pénzügyi tanácsadás következő korszakának kulcsa ezért nem az ember helyettesítése, hanem az emberi szakértelem technológiai támogatása lehet - összegez az OVB közleménye.

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Kezdőlap    Gazdaság    Befektetési tippek – Úgy tűnik, az AI szava is szempont

pénzügy

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