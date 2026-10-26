Mosolyog a traffipax, majd jön az 50 ezres csekk?

A közösségi oldalak autós csoportjaiban egyre többen állítják, hogy büntetést kaptak az M1-es autópálya 45 kilométeres terelési szakaszán működő, azonnali vizuális visszajelzést adó sebességmérők miatt. Egy sofőr beszámolója szerint a Herceghalom és Biatorbágy, valamint a Tatabánya és Szárliget között aktivált eszközök alapján öt különböző alkalommal, egyenként 50 ezer – összesen 250 ezer – forintra bírságolták meg – jrja a kemma.hu.

Az MKIF Zrt. saját forrásból tíz ilyen berendezést telepített október elején, az üzemeltetést és a méréseket azonban az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) végzi.

A beépített mikrohullámú radarral működő eszközök hivatalos leírásuk alapján alkalmasak a hiteles sebességmérésre, az átlagsebesség és a követési távolság rögzítésére, emellett kompatibilisek a rendőrségi VÉDA-rendszerrel is.

Bár a bírságolás műszaki feltételei adottak, egyelőre nem áll rendelkezésre hivatalos információ arról, hogy a posztokban említett büntetéseket valóban ezen eszközök adatai alapján szabta-e ki a hatóság.