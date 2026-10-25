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Nyitókép: Budapest Airport

Bejelentést tett a Budapest Airport, mától változás lépett életbe

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Vasárnap életbe lépett a Budapest Airport téli menetrendje, amely több mint 185 úti célt kínál az utazóknak. A korábbi téli szezonhoz képest tíz százalékkal nőtt a foglalható ülőhelyek száma, ami elsősorban a meglévő járatok sűrítésének, valamint új európai és afrikai útvonalak bevezetésének köszönhető.

A légiközlekedésben a téli időszámítás kezdetével indult el a 2026/2027-es téli menetrendi időszak. A budapesti repülőtér távol-keleti hálózatában sűrűbb lett az összeköttetés: az új szezonban

Sanghajba és Pekingbe már napi járatok közlekednek,

míg Kanton és a magyar főváros között heti három alkalommal biztosított a közvetlen repülési lehetőség.

Az európai célállomások esetében a skandináv régió felé 35 százalékkal nőtt a kapacitás a tavalyi bázishoz viszonyítva.

A Wizz Air heti négy járatot indít Oslóba, az SAS Scandinavian Airlines pedig novemberben és decemberben több napon is napi két járatot üzemeltet Koppenhágába. Jelentősen bővült a foglalható helyek száma Lengyelország (50 százalék), Spanyolország (12 százalék) és a balti államok (7,4 százalék) irányába is.

Az Egyesült Királyságba irányuló forgalomban az easyJet négy új útvonalat nyitott meg: a London Southend repülőtérre közlekedő járat egész évben üzemel, míg Belfast, Bristol és Liverpool felé november közepe és december vége között heti két alkalommal repülnek a gépek. Ezzel a légitársaság budapesti hálózata tizenegy útvonalra növekedett. Teljesen új célállomásként jelent meg a kínálatban az egyiptomi Marsza Alam, ahová a Wizz Air indít járatokat.

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