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Nyitókép: Facebook/SK on Hungary

Létszámleépítés indult egy magyar akkugyárban – folytatódhat

Infostart / MTI

Váratlanul elbocsátottak több magyar munkavállalót az iváncsai akkumulátorgyárból a Liga szakszervezet információi szerint, és a dolgozók úgy tudják, a létszámleépítés folytatódni fog.

A vállalat az MTI érdeklődésére közleményben megerősítette az elbocsátások tényét.

A LIGA - Ifjúsági Munkás Érdekvédelmi Szervezet (LIMÉSZ) SK On szakszervezeti csoportja csütörtökön közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben határozottan kiáll az SK On Hungary Kft. iváncsai munkavállalóinak jogai és biztonsága mellett. Ismertették: a hozzájuk érkezett jelzések szerint szerdán váratlanul elbocsátottak a cégtől több magyar munkavállalót, és a dolgozók úgy tudják, nem ők lesznek az egyetlenek.

A munkavállalói szervezet közölte: tájékoztatást kértek a tervezett létszámleépítések mértékéről és indokairól, továbbá rámutattak, hogy az azonnali elbocsátás az emberi méltóság követelményének, az esetleges csoportos létszámleépítés pedig a jogszabályok követelményeinek nem felel meg.

Jelezték azt is, hogy a munkavállalók körében komoly aggodalmat és bizonytalanságot váltottak ki a közelmúlt eseményei. Ezért a szakszervezet párhuzamosan tájékoztatást vár a munkáltatótól az elmúlt időszakban kiszabott, jelentős összeget elérő munkavédelmi bírságok okairól, az érintettek köréről, valamint a cég által a biztonságos munkakörülmények megteremtése érdekében tett javító és oktató intézkedésekről. A szakszervezet azt kérte a cégvezetéstől, hogy a jövőre vonatkozó tervekről időben, teljes körű tájékoztatást nyújtson, és a felmerült problémákat közösen, tárgyalóasztalnál rendezzék.

Az SK On Hungary Kft. MTI-nek megküldött hivatalos válaszában azt közölte, hogy az üzem működésének „az aktuális üzleti feltételekhez való igazítása nehéz, de elkerülhetetlen létszámbeli döntéseket tett szükségessé”. Hozzátették: az érintett munkavállalóknak megadják a szükséges támogatást, és eleget tesznek a helyi közösséggel szembeni kötelezettségeiknek.

Az SK On Hungary nemrégiben két alkalommal is 100 millió forintos bírságot kapott. Augusztusban a munkavédelmi hatóság sújtotta bírsággal a céget a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt, majd azért büntették újabb 100 millió forintra, mert az engedélytől eltérő működésével talajvízszennyezést okozott. A hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású csővezetékek és aknák működésének felfüggesztését.

Az SK On Hungary a dél-koreai SK Innovation érdekeltsége. A cég Komáromban rendelkezik egy gyártóhellyel, ahol elektromos autók számára készít akkumulátorokat, Iváncsa község mellett pedig egy újabb, megközelítőleg 30 GWh kapacitású gyárat létesített, ahol a tömeggyártás 2024 májusában kezdődött.

A nyilvános cégadatok szerint az SK On Hungary Kft. komáromi és iváncsai telephelyén 2025-ben 1819 főt foglalkoztatott, míg egy évvel korábban még 2700 főt.

A társaság 2025. évi árbevétele 1,182 milliárd dollár (378 milliárd forint) volt 335 millió dollár (107 milliárd forint) adózott eredmény mellett. Az ezt megelőző üzleti évben 985 millió dollár (315 milliárd forint) árbevétel mellett 28,3 millió dollár (9 milliárd forint) nyereséget realizált.

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Kezdőlap    Gazdaság    Létszámleépítés indult egy magyar akkugyárban – folytatódhat

elbocsátás

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