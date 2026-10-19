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Gyártósor a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni üzemében 2026. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Százmilliárdok a CATL-nek: kiderült, mit vállalt cserébe a debreceni akkugyár

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Összesen 129 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásban részesülhet a debreceni CATL akkumulátorgyár, emellett mintegy 200 milliárd forintnyi adókedvezményre is jogosult lehet – derül ki a támogatási szerződésből.

A magyar költségvetésből finanszírozott, 129 milliárd forintos támogatásról szóló szerződéshez a Népszabadság közérdekű adatigényléssel jutott hozzá. A dokumentum alapján a CATL a támogatáson felül nagyjából 200 milliárd forintnyi adókedvezményt is kaphat – jegyzi meg a lap.

A világ legnagyobb akkumulátorgyártója 2022 áprilisában igényelt állami támogatást, a debreceni beruházást pedig négy hónappal később jelentették be. A támogatási szerződést 2025 decemberében írták alá, többek között Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter részvételével.

A tervezett, 100 gigawattórás kapacitású üzem a világ legnagyobb, Kínán kívüli akkumulátorgyára lehet. A támogatásért cserébe a vállalat vállalta, hogy meghatározott éves árbevételt ér el, és bizonyos összeget fordít bérekre. Ezek pontos mértékét azonban nem hozták nyilvánosságra.

A szerződés szerint a CATL-nek évente be kell számolnia a foglalkoztatottak számáról, magyar munkavállalók alkalmazására azonban nem vonatkozik létszámkövetelmény. A debreceni gyárban jelenleg 2900-an dolgoznak, de nem tudni, közülük hányan magyarok. A vállalat tervei szerint az év végére 3200-ra, 2030-ra pedig 7000-re nőhet a dolgozók száma. A korábban emlegetett 9000 fős létszámot csak a harmadik építési ütem megvalósításával érnék el.

A teljes beruházás tervezett értéke 2848 milliárd forint. Ha valamelyik fejlesztési ütem elmarad, például nem épül meg a második vagy a harmadik üzem, az állami támogatás összege is arányosan csökkenhet. A szerződés aláírásakor még 2027 végére tervezték a beruházás befejezését.

A támogatás egyik feltétele, hogy a gyárat az elkészülte után legalább 11 évig működtessék. A szerződés emellett több, a magyar állam érdekeit védő biztosítékot is tartalmaz.

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Kezdőlap    Gazdaság    Százmilliárdok a CATL-nek: kiderült, mit vállalt cserébe a debreceni akkugyár

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