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Nyitókép: eclipse_images/Getty Images

Hatalmas baj van Borsodban, sokan kerültek kilátástalan helyzetbe

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Drámai terméseredményekről és takarmányhiányról számoltak be a borsodi gazdák, sokan kerültek kilátástalan helyzetbe. Az agrárkamara megyei elnöke szerint közel négy évtizede nem lehetett hasonlót tapasztalni.

Hektáronként mindössze kétmázsás napraforgótermés, kiszáradt földek, veszteséges gazdaságok és súlyos takarmányhiány. Az idei aszály rendkívüli károkat okozott Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságában, a gazdálkodók pedig már a következő év miatt is aggódnak – írja a boon.hu.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, Taskó József arról számolt be a megyei lapnak, hogy veszélybe került az őszi vetés, és sokan attól tartanak, hogy újabb gazdaságok szűnnek meg.

A szakember 36 év gazdálkodói tapasztalattal a háta mögött úgy fogalmazott: ilyen nehéz évre még nem emlékszik.

Az elmúlt hónapok rendkívüli időjárása súlyos nyomot hagyott a borsodi földeken. A tartós csapadékhiány és a nyári hőség miatt a kukorica és a napraforgó terméseredményei több helyen messze elmaradtak a várakozásoktól. Az aszály következményei azonban már jóval túlmutatnak a földeken: a gazdák tartalékai fogynak, egyre nehezebb az állatok takarmányozása, a mezőgazdasági vállalkozások jövője pedig mind bizonytalanabbá válik.

A megyei elnök szerint, bár mostanában érkezett némi csapadék, korántsem annyi, hogy enyhítse az elmúlt hónapok hatását. A szakember szerint legalább 100-150 milliméter csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a talaj a tél előtt megfelelően feltöltődjön nedvességgel, és az elvetett növények biztonságosan kikelhessenek.

Az őszi mezőgazdasági munkálatok ugyan már megkezdődtek, de a gazdálkodók rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak.

Több helyen gyakorlatilag száraz, poros talajba kerülnek a vetőmagok, miközben a növények fejlődéséhez nélkülözhetetlen nedvesség hiányzik.

A repcét termesztő gazdák helyzete különösen aggasztó lehet. Azok, akik a szárazság ellenére már elvetették a növényt, most abban bíznak, hogy az érkező csapadék elegendő lesz a keléshez. Az idő azonban egyre sürgetőbb, hiszen a repcének a tartós téli fagyok előtt megfelelően meg kell erősödnie.

Taskó József szerint a kukorica és a napraforgó aratása lényegében már befejeződött, az eredmények azonban különösen Miskolctól délre bizonyultak rendkívül gyengének. A nyári hőség és a csapadékhiány sok helyen annyira megviselte a kukoricát, hogy a növények csupán apró csöveket tudtak fejleszteni. A terméseredmények között pedig óriási különbségek mutatkoztak: olyan terület is akadt, ahol hektáronként mindössze 10 mázsa termett. Ennél is rosszabb eredményekről számoltak be a napraforgó terén, hizen volt, ahol egy hektár termőföld csupán két mázsát takarítottak be.

A probléma ráadásul nem pusztán a betakarított termény mennyisége, hiszen a rendkívül alacsony hozamok mellett a felvásárlási árak sem nyújtanak megfelelő ellensúlyt a gazdáknak.

Az aszály következményei az állattartó gazdaságokat is súlyosan érintik. A gyenge kukoricatermés miatt egyes gazdálkodók kénytelenek külső forrásból beszerezni az állatok etetéséhez szükséges takarmányt, ami további jelentős kiadást jelent.

A szálastakarmányok hiánya még komolyabb aggodalomra ad okot. Az aszály miatt nemcsak a szántóföldi növények teljesítettek gyengén, hanem a legelők és kaszálók is megsínylették a csapadékhiányt.

Az idei veszteségek a következő évek mezőgazdasági termelésére is hatással lehetnek. Taskó József szerint különösen aggasztó, hogy a tartósan kedvezőtlen körülmények egyre több gazdálkodót kényszeríthetnek arra, hogy felhagyjon a termeléssel. A kamara megyei elnöke úgy látja, a kisebb gazdaságok folyamatosan kezdik feladni a termelést, mert az állandó veszteséget egyszerűen nem lehet finanszírozni. Amíg voltak tartalékok, addig valahogy működtették a gazdaságokat, de ezek a tartalékok mostanra kezdenek elfogyni. Ráadásul már a közepes gazdaságoknál is egyre inkább érzékelhető ez a probléma.

„Ha még egy ilyen év következik, akkor nagyon komoly csökkenés lehet a gazdálkodók számában”

– fogalmazott a szakember. Másfelől viszont úgy véli, a nagyobb, több lábon álló vállalkozások kedvezőbb helyzetben lehetnek, amennyiben a mezőgazdaságon kívül más tevékenységből is bevételhez jutnak. Azoknak azonban, akik kizárólag a földművelésből és az állattartásból próbálnak megélni, egyre nehezebb biztosítaniuk a működés feltételeit.

A kamara megyei elnöke szerint szükség lenne a gazdálkodók és az Agrárminisztérium közötti érdemi párbeszédre, amely nemcsak a pénzügyi támogatásokat, hanem az agrárszabályozás gyakorlati problémáit is érintené. Konkrét példaként az agrár-környezetgazdálkodási programhoz kapcsolódó kaszálási előírásokat említette.

A következő hetek időjárása meghatározó lehet a borsodi mezőgazdaság számára.

Az őszi vetések megfelelő fejlődéséhez jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükség, miközben a gazdálkodók már most a következő esztendő költségeit és kockázatait mérlegelik.

Taskó József szerint az idei év tanulsága különösen fájdalmas: ma már nemcsak az a kérdés, mennyi terményt sikerül betakarítani, hanem az is, hány gazdálkodó lesz képes egyáltalán folytatni a munkát a következő évben.

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Kezdőlap    Gazdaság    Hatalmas baj van Borsodban, sokan kerültek kilátástalan helyzetbe

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agrárium

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