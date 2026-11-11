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A Whatsapp telefonáló-üzenetküldő applikáció logója 3D illusztráción.
Nyitókép: Unsplash

Rég várt WhatsApp-ráncfelvarrás

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A cég a felhasználók védelmét célozza a fejlesztéssel: már tesztelik a megoldást, ami segít elrejteni a telefonszámunkat.

Alig néhány hónapja annak, hogy kiderült, a WhatsApp a jövőben lehetővé teszi a felhasználónevek használatát. Bár a bevezetés még nem ért véget, a felhasználók már lefoglalhatják a sajátjukat. Az adatvédelem nevében bevezetett megoldás célja, hogy a felhasználók egymás telefonszámának ismerete nélkül is csevegni tudjanak egymással – írja a WABetaInfo cikke nyomán a hvg.hu.

A szaklap most egy újabb megoldást szúrt ki: a fejlesztés lehetővé teszi annak korlátozását, hogy ki láthatja egy adott személy telefonszámát.

Az újdonság az androidos verzió 2.26.45.1-es beta változatában tűnt fel, és négyféle beállítást tesz lehetővé, amikkel a felhasználók a következő módokon tehetik láthatóvá/rejthetik el a telefonszámukat:

  • Mindenki,
  • Saját névjegyek,
  • Saját névjegyek, kivéve…,
  • Senki.

Ez nagyon hasonlít arra, ahogyan a Facebook-on is megadhatjuk, ki láthatja az általunk közzétett posztokat. Ha beállítjuk, azzal korlátozható, hogy a csevegések és a hívások során ki látja a telefonszámunkat.

Fontos tudni, hogy ezt csak azok állíthatják be, akiknek már van felhasználónevük. Emellett a beállítás nem lesz visszamenőleges, vagyis ha valaki már ismeri/látja az adott személy telefonszámát, akkor a beállítással ezen már nem lehet változtatni.

A jelenlegi megoldás szerint egyébként a WhatsApp elrejti ezt az érzékeny információt azok elől, akik a felhasználónéven keresztül veszik fel a kapcsolatot másokkal. A jövőben az alapértelmezett beállítás a Senki lesz, ezt azonban lehet majd módosítani. Azt egyelőre nem tudni, mikor válik széles körben elérhetővé a beállítás.

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