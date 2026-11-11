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Egy Maserati luxus-sportkocsi hűtőrácsa a jellegzetes szigonyos emblémával.
Nyitókép: Unsplash

Az autóipari lejtmenet közepette nagy feltámadás jöhet az olaszoknál

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Habár az olasz luxusgyártó sok nehézséggel nézett szembe az utóbbi időben, azt rebesgetik, hogy még az év vége előtt lelepleznek két vadonatúj koncepcióautót.

A Stellantis sportos luxusmárkájaként jegyzett Maserati mostanság nem a legszebb napjait éli, azonban jól értesült források szerint az olasz vállalat hamarosan két új ígéretes modellt fog bemutatni – írja a The Supercar Blog híradása nyomán a hvg.hu.

Várhatóan december 10-én leplez le két vadonatúj koncepcióautót a Maserati, ami előrevetíti, milyen lesz a közeljövőben érkező teljesen új Levante és Quattroporte. Utóbbi állítólag radikálisan új elképzelés mentén készül, és egyfajta sportkombi-crossover keverék lesz.

Az olasz gyártó 2013-ban mutatta be a Quattroporte legutóbbi hatodik generációját, mely szedán 2024-ben távozott a kínálatból. A Levante pedig 2016-ban a Maserati első szabadidő-autójaként debütált és szintén 2024-ig volt kapható.

A Maserati jelenleg a Levanténél kisebb Grecale divatterepjárót, a kétajtós GranTurismo és GranCabrio sportkocsikat és az MCPura szupersportautót forgalmazza.

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Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
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