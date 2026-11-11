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Egy fehér terepjáró áll a hóban.
Nyitókép: Unsplash

A mintázat önmagában nem elég, ennél szigorúbb a téli gumikra vonatkozó előírás

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A friss európai szakmai előírás szerint pusztán az, hogy a téli gumin mély a mintázat, még nem jelenti azt, hogy az adott abroncs jó állapotú.

Vannak bizonyos dolgok, amikre laikusként mindenképpen oda kell figyelni a barázdák mélységén kívül, ha az ember esetleg használtan vásárol téli gumit, netán a sajátja állapotáról szeretne képet kapni – írja az Európai Gumiabroncs-, Keréktárcsa- és Szeleptechnikai Szervezet, azaz az ETRTO ajánlása alapján a Vezess.

A szervezet szerint a használt abroncsot felszerelés előtt szakember belülről és kívülről is vizsgálja meg. Ha a gumit felnivel együtt kínálják, a belső ellenőrzéshez le kell szerelni a felniről. Ennek oka, hogy a külsőre ép gumi belül is sérülhetett.

Az alacsony nyomáson megtett út, a túlterhelés vagy egy erős ütés olyan kárt okozhat, amely a fényképen és egy gyors külső vizsgálaton nem feltétlenül látszik.

A korral sem árt vigyázni, ugyanis az ETRTO nem nevezett meg 100 százalékban biztonságos gyártási évet, amiben nyugodtan megbízhatunk. Indoklásuk szerint a gumi akkor is öregszik, ha keveset használják, vagy éppen a garázsban várja a következő szezont. A hőmérséklet, a napsütés, a tárolás módja és a korábbi igénybevétel egyaránt befolyásolja, milyen állapotban marad.

A német autóklub, azaz az ADAC még konkrétabb támpontot ad: ők úgy vélik, a téli gumik hatéves koruk körül már veszíthetnek téli tulajdonságaikból, nyolcéves kor felett pedig nem ajánlják a használatukat.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség 5 évnyi használatot követően legalább évente egy szakember általi vizsgálatot javasol, a gyártástól számított 10 év után pedig az abroncs cseréjét – akkor is, ha a minta még jónak tűnik.

Józanul gondolkodva használt gumiabroncs vásárlásánál a szaklap inkább 3-4 évesnél nem idősebb, jó állapotú és bőséges profilmélységű garnitúrát javasolna. Hozzáteszik, egy 5 éves abroncs sem válik automatikusan használhatatlanná, azzal viszont érdemes számolni, hogy jóval kevesebb szezon maradt benne.

A gyártási idő megállapításához a DOT-azonosító végén lévő négy számjegyet kell keresni. Az első kettő a gyártási hetet, az utolsó kettő az évet mutatja: a 2323 például 2023 23. hetét jelenti. Célszerű mind a négy abroncsot megvizsgálni, mert előfordulhat, hogy nem egyidősek.

Vásárlás előtt az oldalfalat és a futófelületet is javasolt végignézni: a dudorok, vágások, repedések, rendellenesen kopott részek, kilátszó szövetszerkezet mind-mind olyan jel, amellyel nem érdemes alkudozni.

A méretnek és a terhelési indexnek illeszkednie kell az autó előírásaihoz. Téli mintázatú gumi esetén a sebességhatár alacsonyabb is lehet az autó végsebességénél, de erre utaló feliratot kell elhelyezni a vezetőfülkében, és az abroncs megengedett sebességét be kell tartani. Lehetőleg négy azonos típusú, hasonló kopottságú abroncsot válasszunk. Ha csak egy tengelyen cserélünk párt, a gyártói előírásokat követve általában a jobb állapotú párt ajánlják hátulra.

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