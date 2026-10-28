Drasztikusat lépett a Spotify

A Spotify nemrégiben bejelentette, hogy idén már több mint 50 millió, mesterséges intelligencia által készített vagy spamjellegű zeneszámot távolított el a felhasználói ajánlásokból. Ez nem jelenti azt, hogy mind az 50 millió dalt törölték a platformról, azt viszont igen, hogy ezek a felvételek már nem jelenhetnek meg ugyanúgy az ajánlórendszerben – írta a hvg.hu. A streamingóriás ezen felül még legalább 75 millió spamjellegű zeneszámot is eltávolított a szolgáltatásából, mert azok súlyosan vagy ismételten megsértették a szabályzatát.

A cégnek nem önmagában a mesterséges intelligencia által írt zene fogalmával támadt gondja, hanem azzal, amikor valaki százszámra készíttet zenéket egy AI-jal, majd haszonszerzés érdekében tölti fel a platformra.

A csalók automatizált lejátszásokkal, ismétlődő feltöltésekkel és manipulált lejátszási listákkal próbálhatják kijátszani a rendszert. Ilyenkor nem a zene minősége vagy a hallgatók valódi érdeklődése határozza meg a sikert, hanem az, hogy ki képes a leghatékonyabban manipulálni az algoritmusokat. Ha viszont a szolgáltatás egyre több mesterségesen előállított tartalommal telítődik, akkor a hús-vér alkotók művei nehezebben juthatnak el a közönségükhöz.

Ezentúl számos körülményt vizsgálnak majd, beleértve a hallgatók elköteleződését és visszajelzéseit, a feltöltési mintákat, a metaadatokat és a harmadik féltől származó, mesterséges intelligencia által fejlesztett észlelő eszközöket.