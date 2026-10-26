Vörösbor a ruhán, eloszlatunk egy sós tévhitet

A friss borfoltra szórt vastag sóréteg elsőre valóban megnyugtató látványt nyújt, ahogy a kristályok rózsaszínűvé válnak a felszívott nedvességtől. A probléma az, hogy a só kizárólag a felszíni folyadékot szívja magába, a vörösbor makacs pigmentjeit és tanninjait azonban egyáltalán nem bontja le.

A Kaliforniai Egyetem davisi kutatói is rámutattak: ha a sózást tekintjük a teljes tisztításnak, a textil megszáradása után az elszíneződés tartósan a szálak között marad.

Ugyanígy érdemes elfelejteni a fehérboros „semlegesítést” is. A rátöltött fehérbor legfeljebb hígítja a foltot, cserébe újabb nedvességgel áztatja el az anyagot, a színanyagokat pedig még mélyebbre juttathatja a szövetben.

Az első percek aranyszabálya: itatni, nem dörzsölni

Amikor megtörténik a baj, a legfontosabb a higgadtság és a gyors reakció. Fogjon egy tiszta, lehetőleg fehér papírtörlőt vagy pamutkendőt, és finoman itassa fel a folyadékot. Szigorúan tilos dörzsölni, ezzel ugyanis csak szétkenődik a foltot, és szó szerint belemasszírozod a szennyeződést a textil rostjaiba. A mozdulatokat mindig a folt szélétől a közepe felé érdemes végezni így megakadályozható a bor továbbterjedését.

Helyes tisztítás lépésről lépésre

Ha mosható ruhadarabról van szó, a felitatás után a foltos rész mehet a csap alá, és a hátoldala felől folyasson rá bőséges hideg vizet. Ez segít „kimosni” a szálak közül a bort, ahelyett, hogy még mélyebbre préselné azt. Ezt követően jöhet a textíliához passzoló, megbízható folttisztító vagy mosószer a gyártó leírása szerint.

Fontos alapszabály

Soha ne tegyünk foltos ruhát szárítógépbe, és kerülni kell a vasalást is. A magas hő ugyanis véglegesen beleégetheti a maradék elszíneződést az anyagba.