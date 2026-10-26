Az utolsó percben vagyunk, ami néhány növényt illeti

Október közepén már érdemes átgondolni a cserepes növények teleltetését, mivel a tartósan alacsony hőmérséklet károsíthatja a melegigényes fajokat.

A leander csak rövid ideig viseli el a hideget, a komolyabb fagyokat megsínyli.

A muskátlifélék hidegtűrése eltérő: az angol muskátli kifejezetten érzékeny, míg a parasztmuskátli akár a mínusz 1-2 Celsius-fokot is átvészeli.

A cserepes begóniákat és a fuksziát fagymentes helyre kell vinni, a gumós begóniák gumóit pedig fel kell szedni, és száraz, hűvös helyen kell tárolni.

Kiemelten fagyérzékeny a citromfa is, amely világos, hűvös telelőhelyet igényel, a fűtőtestek közelsége és a túlöntözés elkerülésével.

Szintén védett helyre kell költöztetni a murvafürtöt, az angyaltrombitát, a trópusi hibiszkuszt és a cserepes rozmaringot.

Ápolás

A teleltetés előtt minden esetben el kell távolítani a növények elszáradt, beteg részeit, megtisztítani a cserepeket, és ellenőrizni az esetleges kártevőket. A téli nyugalmi időszakban a növények kevesebb vizet igényelnek, és a tápoldatozás is elhagyható.

Amelyek bírják a fagyot

Egyes növények, mint az árvácska, a krizantém, a kerti szegfű, a harangvirág, a levendula vagy az árnyékliliom jól tűrik a gyenge fagyokat. Szabad földben ellenállóbbak, mivel a cserepek és balkonládák földlabdája gyorsabban átfagy.

Hétfőn Magyarországon nagyrészt változóan felhős időre lehet számítani, csapadék is valószínű. A hajnali, reggeli órákban foltokban pára, illetve köd képződhet, 2-10 fokra számítson!

A hőmérséklet az évszakhoz képest hűvösebb lesz, délután jellemzően 12 és 17 fok közötti csúcsértékeket mérhetnek.