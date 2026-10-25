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Nyitókép: Unsplash

Kora hajnalban nagyon becsapták a szervezetét

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Október 25-én hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszaállítani az órákat. Bár az átállással elméletben egy órát nyerünk, az emberek alvásideje átlagosan csak bő fél órával nő meg.

A Bristoli Egyetem 12 ezer fős kutatása alapján az őszi óraátállítás napján az érintettek mindössze 33-38 perccel alszanak többet – írja a hazipatika.hu.

A szervezet alvás-ébrenlét ciklusát ugyanis a természetes fényhez igazodó belső biológiai óra szabályozza, így a test továbbra is a megszokott ritmust követi. Ezzel szemben a tavaszi átállás jóval drasztikusabb hatású, átlagosan 61-65 perces alvásveszteséget okoz –

A biológiai ritmus felborulása leginkább az időseket, a kisgyermekes családokat, a váltott műszakban dolgozókat és az alvászavarokkal küzdőket viseli meg.

A szakértők a rendszeres napirend fenntartását, a reggeli természetes fény kihasználását, valamint az esti erős fények mellőzését javasolják az alkalmazkodás megkönnyítésére. Az óraátállítás intézményének uniós szintű eltörlése évek óta napirenden van, ám a tagállamok még nem jutottak végleges megállapodásra a kérdésben.

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óraátállítás

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