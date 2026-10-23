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Egy ház cserepes teteje, madarakkal a gerincen, felhőkkel a háttérben.
Nyitókép: Unsplash

Esős, száraz, esős, száraz – időjárási libikóka

Infostart

Október 23-án szabadtéri programokhoz tökéletes körülményeket biztosít az időjárás, szombaton viszont ismét többfelé várható csapadék, majd vasárnap estétől újra eshet:

Pénteken az ország zömén napos, csapadékmentes időnek lehet örülni az esős csütörtök után, és mozgalmasis marad az időjárás.

A késő esti órák óta már derült az ég, ennek megfelelően igen csípős volt a hajnal, a mélypont 0 és 9 fok között alakult pénteken, de jellemzően azért 6 fok alatt.

A nap folyamán aztán viszonylag gyorsan melegszik a levegő, a ködfoltok feloszlanak, kisüt a nap, a kora délutáni órákban már 14-17 fok lesz árnyékban, amit napon még melegebbnek érezhetünk. Már esteledik, amikor ezt a napsütést felhők zavarják meg, de csapadékra nem kell számítani.

Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

Részletek a Hungaromet videójában, a szombatról és a vasárnapról is. Nem titok: esni fog.

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Kezdőlap    Életmód    Esős, száraz, esős, száraz – időjárási libikóka

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