Végre megjött a várva várt eső, ám nem érkezett egyedül – térkép

Borongós, esős, többfelé szeles időre ébredhettünk csütörtökön. A délnyugat felől érkezett csapadékzóna az ország nyugati felére már jelentős csapadékmennyiséget hozott. Az elmúlt 24 órában nyugaton sokfelé 10-20, helyenként 20-30 milliméter csapadék gyűlt össze, de egyes helyeken 35-40 millimétert is mértek – írja az Időkép.

Ráadásul az eső mellett a szél is megerősödött, különösen a Dunántúlon. Fonyód-Várhelyen mérték eddig a legerősebb, 102 kilométer/órás széllökést, de Nádapon is 92 kilométer/órás lökéseket mutattak a műszerek. Mindkét állomás esetében magaslati széladatokról van szó, a felszín közelében jellemzően 40-60 kilométer/órás szél fúj – teszi hozzá a meteorológiai portál.

A nap folyamán a csapadék súlypontja fokozatosan kelet, északkelet felé helyeződik át, így ezeken a tájakon is egyre többfelé eredhet el az eső, helyenként kiadósabb mennyiség is hullhat. Eközben nyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék, de péntekre virradóra keleten még előfordul kisebb eső.