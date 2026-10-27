Borítékban jöttek a pénzek

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség a férfival és az őt segítő cégvezetőkkel szemben több mint egymilliárd forint vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, továbbá pénzmosás és okirat-hamisítások miatt emelt vádat. A tényállás lényege szerint a nagyvállalkozó a dolgozók foglalkoztatásával összefüggésben, borítékban adott fizetések miatt 20 millió, az osztalékfizetés offshore cégekkel elfedett adóelkerülésével pedig több mint egymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek – derül ki az ügyészség közleményéből.

A Miskolci Törvényszék a nagyvállalkozót és a bűnsegéd cégvezetőket a váddal egyezően bűnösnek mondta ki, és a tettest 4 év 6 hónap börtönbüntetésre, 200 millió forint pénzbüntetésre, 5 év cégvezetői foglalkozástól eltiltásra ítélte, valamint 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ügyészség rá vonatkozóan részbeni megalapozatlanság és a büntetések súlyosítása miatt fellebbezett. A bíróság a vád szerint az elkövetésben segédkező ügyvédet felmentette, amellyel szemben az ügyészség szintén fellebbezett, míg a közreműködő cégvezetők büntetéseit tudomásul vette.

Az ügyészség az elsőfokú bírósági ítéletet követően a nagyvállalkozóval szemben kiszabott büntetés mértékére figyelemmel, a szökés veszélye miatt indítványozta a férfi bűnügyi felügyeletét, amivel a bíróság egyetértett és a jogerős döntésig elrendelte a vádlott bűnügyi felügyeletét.