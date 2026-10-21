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Az iraki származású holland állampolgár, M. N. az ítélet kihirdetése után a Debreceni Ítélőtábla tárgyalótermében 2019. november 19-én. A most nyolc év szabadságvesztésre ítélt vádlott 2016 decemberében egy kisbusszal 36 külföldit, iraki, szír és iráni állampolgárokat akart Magyarországról Nyugat-Európába csempészni. A Debreceni Törvényszék korábban, első fokon négy év négy hónap szabadságvesztésre ítélte a vádlottat, aki akkor enyhítésért fellebbezett.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Román embercsempészt fogtak egy alföldi sztrádaszakaszon

Infostart / MTI

A pénzügyőrök a Krak-éri pihenőhelyre tereltek ki rutinellenőrzésre egy román teherautót, ami különféle autóalkatrészeket szállított.

Elfogtak egy román embercsempészt a pénzügyőrök az M43-as autópályán - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense szerdán az MTI-t.

Juhászné Prantner Etelka közölte, a pénzügyőrök a Krak-éri pihenőhelyre tereltek ki rutinellenőrzésre egy román teherautót, ami különféle autóalkatrészeket szállított. A jármű átvizsgálásakor a járőrök a vezetőfülke feletti hálórészben két férfit találtak.

A sofőr azt állította, hogy utasait nem ismeri, Romániában egy benzinkútnál vette fel őket és Szlovákiába akartak eljutni.

Az utasok semmilyen okmánnyal nem rendelkeztek, ezért a pénzügyőrök értesítették a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársait. A magukat iraki és szír állampolgárnak valló férfiak a rendőri intézkedéskor magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni, ezért velük szemben a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően jártak el, az embercsempész ellen büntetőeljárást indult.

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