„Már több mint 2 millióan intézik digitálisan az ügyeiket. És ez még csak a kezdet!” – írja a politikus, aki számokban is összefoglalta a helyzetet a digitális ügyintézés terén:

több mint 75 millió alkalommal léptek be a felhasználók a DÁP-pal állami és piaci ügyintézési felületekre,

több mint 1,9 millió embernek van aktív digitális aláírása,

28,5 millió Tárhely-üzenetet töltöttek le az alkalmazáson keresztül,

több mint 1,1 millió hiteles PDF készült,

több mint 800 használtautó-adásvételt intéztek a platform segítségével.

Tanács bejegyzése szerint jelenleg az alkalmazáson keresztül elérhető a digitális erkölcsi bizonyítvány igénylése, a közúti ellenőrzéskori azonosítás és a kormányablakos időpontfoglalás is.

A miniszter elmondta, hogy folytatják a fejlesztéseket.

A célunk az, hogy ne csak néhány, hanem néhány éven belül több száz ügyet lehessen elintézni ezen a platformon, biztonságosan, gyorsan, kényelmesen

– mondta Tanács Zoltán.