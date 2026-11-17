Összesen 46 sérültje van a kedd reggel 7 óra magasságában a prágai főpályaudvarnál történt vonatbalesetnek, közülük négyen súlyos sérülést szenvedtek. Akiknek kórházi ellátásra volt szüksége, azokat a mentők prágai intézményekbe szállították.

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Záběry z místa události a spolupráce všech složek integrovaného záchranného systému. https://t.co/lvSboupJvP — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

A Seifertova utca feletti hídon, Prága 3. kerületében két, alacsonyabb sebességgel haladó személyvonat ütközött össze. A cseh katasztrófavédelem és mentőszolgálat nagy erőkkel vonult a helyszínre, és bár végül sokakat kellett ellátni, a baleset nem volt olyan súlyos – derült ki a beszámolókból.

Martin Kavka, a Vasúti Katasztrófavédelmi Ügynökség szóvivője szerint délelőtt tízig négy peron működését sikerült helyreállítani a főpályaudvaron, a baleseti helyszínelés is véget ért. A bűnügyi nyomozók és a vasúti felügyelők vizsgálják a baleset okait és körülményeit.

U Hlavního nádraží (Most nad Bulharem) došlo ke střetu dvou osobních vlaků. Na místě jsou hasiči @Spravazeleznic a HZS @HasiciPraha a také @zzshmp https://t.co/t5QXzIc0rc — DATEL (@datel_informuje) November 17, 2026

A cseh vasúti infrastruktúra-kezelőre (Správa železnic) hivatkozva a cseh tévétársaság (CT) arról tudósított, hogy a vasúti forgalom egyelőre szünetel a prágai főpályaudvar és a Praha-Libeň állomás közötti szakaszon.

November 17-e Csehországban (és Szlovákiában) a Szabadságért és Demokráciáért Folytatott Harc Napja (Den boje za svobodu a demokracii). Az állami ünnepnap (amely munkaszüneti nap is) a nemzetközi diáknap alkalmából kirobbant 1989. november 16-ai és 17-ei prágai és pozsonyi diáktüntetések emlékéhez kötődik, amit a bársonyos forradalom előjeleként tartanak számon.