A portál tájékoztatása szerint az 1963-ban Túrkevén született Finta László 1999-ben alapította meg a fővárosi kulturális élet egyik maghatározó helyszínévé vált Ráth György utcai Nyitott Műhelyt, amely irodalmi esteknek, filmkluboknak, kamarazenei koncerteknek és egyéb kulturális rendezvényeknek ad otthont.

Finta Lászlóról Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is megemlékezett, aki Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „elsősorban ő maga volt az intézmény, nem is az általa alapított Nyitott Műhely”. „A kultúra, ahogy Laci megélte, mindenekelőtt emberség. Meg persze úgy mellékesen zene, irodalom, képzőművészet és minden más, amiben az emberség felszínre tör” – tette hozzá Karácsony Gergely.

Juhász Anna irodalmár Facebook-oldalán azt írta: Finta László a sokszor kiüresedett világgal szemben makacsul hitt valamiben, amiből soha nem engedett: a személyességben, a tisztaságban, az értékben, az emberi szóban, az irodalomban, a találkozásban.

Hangsúlyozta: Finta László volt az irodalom, a Nyitott Műhely pedig nem egyszerűen egy hely volt, „inkább otthon, menedék, szellemi, irodalmi és emberi találkozások semmihez sem fogható tere”.

Finta László temetéséről később adnak tájékoztatást.