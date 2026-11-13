ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.77
usd:
330.59
bux:
146155.68
2026. november 13. péntek Szilvia
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Visszaélhettek a Tempus Közalapítvány vagyonával, feljelentést tett a minisztérium

Infostart / MTI

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szerint a magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolatainak ápolását végző Tempus Közalapítvány pénzügyeinek átnézésekor közel kétmilliárd forintnyi gyanús vagy szabálytalan költést fedeztek fel.

Hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM) a Tempus Közalapítvány gazdálkodásának átvilágítása után.

A tárca pénteki közleménye szerint a vizsgálat több mint 1,1 milliárd forintnyi kifogásolható közpénzfelhasználást azonosított, amelynek jelentős része a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsővezetőinek egyedi utasításai alapján történhetett.

Az érintett időszakban a tárcát Hankó Balázs vezette, a szakterületért Varga-Bajusz Veronika államtitkár felelt, aki korábban a Tempus Közalapítvány főigazgatója is volt

– tették hozzá. Az OGYM azt írta, hogy az elsődleges feladata szerint „a magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolatainak ápolását” végző Tempus Közalapítvány (TKA) gazdálkodásának átvilágításakor több mint 1,8 milliárd forint felhasználását találták gyanúsnak vagy szabályellenesnek. Az összeg csaknem felét (921 millió forint) 2025-ben fizette ki a TKA - tudatták, példaként hozzátéve: egy 2025-ös gálaest szervezésére a 22 milliós támogatási szerződése felett még 76,6 millió forintot biztosítottak, a minisztériumból kapott e-mail instrukciói alapján.

Ismertették, hogy a gyanú szerint a közalapítvány tevékenységéhez nehezen köthető, hogy az UV Társulatnak „a magyar kulturális örökség innovatív bemutatására” 53 millió forintot adtak úgy, hogy a támogatói okiratban meghatározott Los Angeles helyett a szakmai beszámolóban már Dubaj szerepel helyszínként 3 személy részére 31 millió forint céljuttatás kifizetésével. A Nomád Nemzedék Kft. pedig egy kazahsztáni koncertfelvételre és egy magyar-kazah közös videóklip elkészítésére kapott 44 millió forintot – közölték.

A közalapítvány saját szakmai rendezvényeinél is több példát találtak az átvilágítás során arra, hogy nem szabályos eljárások, hanem minisztériumi felsővezetői egyedi utasítások alapján, az elnöki jóváhagyással adott mentességet kihasználva választották ki a szervezéssel, lebonyolítással megbízott partnereket

– olvasható a tárca közleményében, amely szerint az így felhasznált több mint 280 millió forintnyi közpénzből valósultak meg szakképzési gálák, oktatási tanácsülések, vagy a 2025-ös Nyugat-Balkán Konferencia.

Az egyedi utasítások konkrétan meghatározták a szerződő partnerek személyét, a megkötendő szerződések tárgyát, a kifizetendő összegeket, illetve a finanszírozás feltételeit. Az egyedi utasítások alapján több százmillió forintot osztottak szét megfelelő teljesítés nélkül, több esetben felmerül a túlárazás gyanúja, illetve az, hogy a szerződéses partnerek vagyoni juttatásban részesítése pártpolitikai és kampánycélokat szolgált.

Az OGYM tájékoztatása szerint a vagyoni hátrány két fő okból merülhetett fel: egyrészt olyan tevékenységeket finanszírozhattak, amelyek nem kapcsolódtak a közalapítvány céljaihoz és közfeladataihoz, másrészt a támogatások összege is meghaladhatta a ténylegesen szükséges és reális költségeket. Emellett a kifizetések egy része eltérhetett az adott hazai vagy uniós forrás eredetileg jóváhagyott felhasználási céljától, ami a költségvetési csalás gyanúját is felvetheti – fűzték hozzá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Visszaélhettek a Tempus Közalapítvány vagyonával, feljelentést tett a minisztérium

feljelentés

vizsgálat

alapítvány

nyomozás

visszaélés

közvagyon

tempus

oktatási minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dobrowiecki Péter: hiába a magyar–lengyel közeledés, Donald Tuskék figyelme most máshol jár

Dobrowiecki Péter: hiába a magyar–lengyel közeledés, Donald Tuskék figyelme most máshol jár
Folyamatos a párbeszéd május óta a magyar és a lengyel miniszterek között, azonban Lengyelország külpolitikai prioritása jelenleg Nyugat-Európa, és a Baltikum is fontosabb, mint a V4-es együttműködés Donald Tusk kormányának – fejtette ki Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

A krakkói tragédia megtörtént, az ország gyászol, a politika hasznot húz

EU-csúcs: Európa keresi a helyét az orosz-amerikai-ukrán háromszögben

EU-csúcs: Európa keresi a helyét az orosz-amerikai-ukrán háromszögben

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint Oroszország csapdát állít Európának azzal, hogy az ukrajnai tűzszünet helyett a kontinens biztonsági architektúrájáról sürget tárgyalásokat, Friedrich Merz német kancellár pedig arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy a Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóján ne érjék meglepetések Európát.
VIDEÓ
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rángatják a befektetők az Nvidiát!

Rángatják a befektetők az Nvidiát!

Elsősorban az Nvidia körüli botrány újabb fejleményeire és a chipgyártó óriás árfolyamának alakulására figyelnek ma a befektetők, de délután megérkezett az amerikai termelőiár-index (PPI) is, ami a nagykereskedelmi infláció egyik fontos mérőszáma - a vártnál kicsit kedvezőbb adatra erősen reagáltak a piacok, kifejezetten heves kilengéseket láthattunk koradélután a vezető indexeknél és az aranynál is, az olajár eközben a tegnapi ugrást követően tovább emelkedik. Ráadásul Scott Bessent pénzügyminiszter mérsékeltebb kamatemelésre szólította fel az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-t, ezt is emésztik a piacok. A késődélutáni órákban az egyre meredekebben eső Nvidia miatt nagy mínuszban van a tech-túlsúlyos Nasdaq index. A magyar tőzsdén is akadnak izgalmak, kifejezetten nagyot ralizott ugyanis a Mol részvénye.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Igazi ezermester vagy, minden csavart, szerszámot és barkácsgépet ismersz? Lássuk, tényleg értesz-e hozzá!

Kvíz: Igazi ezermester vagy, minden csavart, szerszámot és barkácsgépet ismersz? Lássuk, tényleg értesz-e hozzá!

A mai kvíz során tesztelheted, hogy mennyire vagy tájékozott a csavarok, szerszámok és barkácsgépek világában.

BBC
Business Sport Travel Science
Microsoft says it is 'deeply sorry' for global outage after almost 24 hours of disruption

Microsoft says it is 'deeply sorry' for global outage after almost 24 hours of disruption

The tech giant blames a "technical issue not related to cyber or AI" for the failure as it says services are gradually being restored.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 13. 17:50
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy 7,3 milliárd forint értékű projektet valósít meg
2026. november 13. 17:29
Adóemelésre számíthat a gödi Samsung
×
×