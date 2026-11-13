Visszaélhettek a Tempus Közalapítvány vagyonával, feljelentést tett a minisztérium

Hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM) a Tempus Közalapítvány gazdálkodásának átvilágítása után.

A tárca pénteki közleménye szerint a vizsgálat több mint 1,1 milliárd forintnyi kifogásolható közpénzfelhasználást azonosított, amelynek jelentős része a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsővezetőinek egyedi utasításai alapján történhetett.

Az érintett időszakban a tárcát Hankó Balázs vezette, a szakterületért Varga-Bajusz Veronika államtitkár felelt, aki korábban a Tempus Közalapítvány főigazgatója is volt

– tették hozzá. Az OGYM azt írta, hogy az elsődleges feladata szerint „a magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolatainak ápolását” végző Tempus Közalapítvány (TKA) gazdálkodásának átvilágításakor több mint 1,8 milliárd forint felhasználását találták gyanúsnak vagy szabályellenesnek. Az összeg csaknem felét (921 millió forint) 2025-ben fizette ki a TKA - tudatták, példaként hozzátéve: egy 2025-ös gálaest szervezésére a 22 milliós támogatási szerződése felett még 76,6 millió forintot biztosítottak, a minisztériumból kapott e-mail instrukciói alapján.

Ismertették, hogy a gyanú szerint a közalapítvány tevékenységéhez nehezen köthető, hogy az UV Társulatnak „a magyar kulturális örökség innovatív bemutatására” 53 millió forintot adtak úgy, hogy a támogatói okiratban meghatározott Los Angeles helyett a szakmai beszámolóban már Dubaj szerepel helyszínként 3 személy részére 31 millió forint céljuttatás kifizetésével. A Nomád Nemzedék Kft. pedig egy kazahsztáni koncertfelvételre és egy magyar-kazah közös videóklip elkészítésére kapott 44 millió forintot – közölték.

A közalapítvány saját szakmai rendezvényeinél is több példát találtak az átvilágítás során arra, hogy nem szabályos eljárások, hanem minisztériumi felsővezetői egyedi utasítások alapján, az elnöki jóváhagyással adott mentességet kihasználva választották ki a szervezéssel, lebonyolítással megbízott partnereket

– olvasható a tárca közleményében, amely szerint az így felhasznált több mint 280 millió forintnyi közpénzből valósultak meg szakképzési gálák, oktatási tanácsülések, vagy a 2025-ös Nyugat-Balkán Konferencia.

Az egyedi utasítások konkrétan meghatározták a szerződő partnerek személyét, a megkötendő szerződések tárgyát, a kifizetendő összegeket, illetve a finanszírozás feltételeit. Az egyedi utasítások alapján több százmillió forintot osztottak szét megfelelő teljesítés nélkül, több esetben felmerül a túlárazás gyanúja, illetve az, hogy a szerződéses partnerek vagyoni juttatásban részesítése pártpolitikai és kampánycélokat szolgált.

Az OGYM tájékoztatása szerint a vagyoni hátrány két fő okból merülhetett fel: egyrészt olyan tevékenységeket finanszírozhattak, amelyek nem kapcsolódtak a közalapítvány céljaihoz és közfeladataihoz, másrészt a támogatások összege is meghaladhatta a ténylegesen szükséges és reális költségeket. Emellett a kifizetések egy része eltérhetett az adott hazai vagy uniós forrás eredetileg jóváhagyott felhasználási céljától, ami a költségvetési csalás gyanúját is felvetheti – fűzték hozzá.