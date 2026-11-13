Több mint 130 gyár nyitotta meg kapuit a modern gyárak éjszakáján

Kapitány István a BioTechUSA-cégcsoport szadai gyártó- és logisztikai központjában tartott megnyitó ünnepségen arról beszélt, hogy a technológiai versenyt nem az nyeri meg, akinek a legtöbb gépe van, hanem az, aki a legtöbbet tudja kihozni belőlük.

Hozzátette, hogy Magyarország jövője a tudásalapú gazdaság, amelyben a versenyképesség alapja nem az olcsó munka, hanem a szakértelem és a magas hozzáadott érték, amely a nemzetközi piacokon is versenyképes tud lenni. Ehhez kiszámítható szabályokra, tisztességes versenyre, hozzáférhető fejlesztési forrásokra és valódi párbeszédre van szükség.

Kapitány István elmondta, hogy a rendezvényen résztvevő cégek állítják elő ma Magyarországon az ipari hozzáadott érték 7,3 százalékát. Ezen cégek árbevételének majdnem 80 százaléka az exportból származik, ami azért fontos, mert jelen pillanatban a magyar tulajdonú vállalatok kevesebb mint 5 százaléka exportál csak.

„Tehát, hogyha Magyarországon elindul egy vállalkozás, akkor általában az a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tud nemzetközileg is elismert terméket gyártani, hogyan tud bekapcsolódni a nemzetközi értékláncokba, logisztikába, marketingbe, és a BioTech vállalat ebben élen jár" – tette hozzá a miniszter.

A Modern gyárak éjszakája rendezvény megnyitóján köszöntötte a résztvevőket és a rendezvényt Lévai Bálint, a BioTechUSA cégcsoport tulajdonosa és Zupkó Gábor az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője is.

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Modern gyárak éjszakája évről évre több ezer látogatót vonz, akik a programokon keresztül közvetlenül ismerhetik meg a hazai ipar működését és fejlődését. A programsorozat célja, hogy a vállalatok működésének és mindennapi tevékenységének bemutatásával erősítse a gazdasági szereplők és a társadalom közötti kapcsolatot.

Az MGFÜ szerint az eseményen az álláskeresők és a pályaválasztás előtt állók közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek az ipar különböző ágazatairól, emellett a rendezvény a vállalatok közötti tapasztalatcserére is lehetőséget teremt, a résztvevő gyárak megismerhetik egymás működését, példaértékű megoldásait és jó gyakorlatait, inspirációt merítve egymás fejlesztéseiből.

A programsorozatot a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakmai irányításával a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség szervezi. A Modern gyárak éjszakája az Európai Unió támogatásával valósul meg, a GINOP Plusz Célzott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozások számára elnevezésű projekt részeként.