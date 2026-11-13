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Esik, ázik, eső. Illusztráció.
Nyitókép: Pixabay

Erre vártak a magyarok jó ideje

Infostart / MTI

Emelkedik a folyók vízszintje, a kiszáradt vízfolyások medrében is újra víz jelenik meg, több víztározóban pedig megkezdik a vízszint emelését Észak-Magyarországon, miután egy mediterrán ciklon csapadékrendszere jelentős esőzést okozott a Kárpát-medencében – közölte az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) titkársága.

A tájékoztatás szerint a Bodrog és a Felső-Tisza kárpátaljai vízgyűjtőin, a Sajó szlovákiai vízrendszerében, valamint a Mátra magasabb területein 30-50 milliméter eső hullott. A Kékestetőn a csapadékmennyiség a 60 millimétert is megközelítette.

A Sajó vízgyűjtőjén délelőtt megszűnhet az esőzés és valószínűleg 10-15 milliméter alatt marad a lehulló csapadék mennyisége. Emiatt ott a vártnál nagyobb csapadék ellenére is csak olyan mértékű vízszintemelkedés alakulhat ki, amely nem éri el a készültségi szintet – közölték.

Mint írták, a Bodrog és a Felső-Tisza vízgyűjtőjén még 10-40 milliméternyi eső eshet, de a délutáni órákban valószínűleg ott is eláll az eső. Ugyanakkor a folyók külföldi vízrendszerében is várható vízszintemelkedés, amelynek hatására a magyarországi szakaszokon mérsékelt, 1-3 méteres nagyságban emelkedhet meg a vízszint a jövő hét elejére – folytatták.

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