Erre vártak a magyarok jó ideje

A tájékoztatás szerint a Bodrog és a Felső-Tisza kárpátaljai vízgyűjtőin, a Sajó szlovákiai vízrendszerében, valamint a Mátra magasabb területein 30-50 milliméter eső hullott. A Kékestetőn a csapadékmennyiség a 60 millimétert is megközelítette.

A Sajó vízgyűjtőjén délelőtt megszűnhet az esőzés és valószínűleg 10-15 milliméter alatt marad a lehulló csapadék mennyisége. Emiatt ott a vártnál nagyobb csapadék ellenére is csak olyan mértékű vízszintemelkedés alakulhat ki, amely nem éri el a készültségi szintet – közölték.

Mint írták, a Bodrog és a Felső-Tisza vízgyűjtőjén még 10-40 milliméternyi eső eshet, de a délutáni órákban valószínűleg ott is eláll az eső. Ugyanakkor a folyók külföldi vízrendszerében is várható vízszintemelkedés, amelynek hatására a magyarországi szakaszokon mérsékelt, 1-3 méteres nagyságban emelkedhet meg a vízszint a jövő hét elejére – folytatták.