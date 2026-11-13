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Thaisz Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetőjé beszédet mond az Apa, anya, pia...? Ki segít a függő szülőkkel élő gyermekeken? című a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai konferenciáján a budapesti Lurdy Ház Konferencia- és Rendezvényközpontban 2026. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy 7,3 milliárd forint értékű projektet valósít meg

Infostart / MTI

Több mint 14 ezer, óvodásoknak való csomagot oszt szét 194 településen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat; a projekt 7,3 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósul meg – közölte a karitatív szervezet.

A közlemény szerint a mindennapi higiéniát segítő eszközöket (fogkrémet, fogkefét, sampont, kézfertőtlenítőt), vitaminokat, fejlesztő játékokat és könyveket, valamint óvodai felszereléseket, például táskát, ágyneműt, sapkát és zoknit tartalmazó csomagokat a felzárkózó településeken dolgozó óvodapedagógusok és óvodavezetők szakmai véleménye alapján állították össze.

Továbbá március és június között 278 nagycsoportos óvodás kapott célzott segítséget az iskolakezdéshez – tették hozzá.

A projekten keresztül húsz szakember segítette a gyermekek fejlődését: gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédusok, mozgásfejlesztők, drámapedagógusok és egy pszichológus.

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