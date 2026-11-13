A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy 7,3 milliárd forint értékű projektet valósít meg

A közlemény szerint a mindennapi higiéniát segítő eszközöket (fogkrémet, fogkefét, sampont, kézfertőtlenítőt), vitaminokat, fejlesztő játékokat és könyveket, valamint óvodai felszereléseket, például táskát, ágyneműt, sapkát és zoknit tartalmazó csomagokat a felzárkózó településeken dolgozó óvodapedagógusok és óvodavezetők szakmai véleménye alapján állították össze.

Továbbá március és június között 278 nagycsoportos óvodás kapott célzott segítséget az iskolakezdéshez – tették hozzá.

A projekten keresztül húsz szakember segítette a gyermekek fejlődését: gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédusok, mozgásfejlesztők, drámapedagógusok és egy pszichológus.