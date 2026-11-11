Feloldanak egy fontos tilalmat országszerte – íme az érintett megyék

Az előző 24 órában lehullott esőnek köszönhetően a hatóság a szerdán visszavonja a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint a következő megyékben:

Fejér,

Nógrád és

Pest.

Az alábbi 7 megyében viszont továbbra is fennmarad a tűzgyújtási tilalom, mivel ezekben a megyékben nem esett annyi csapadék, ami megfelelően átnedvesíthette volna a tartós aszály miatt megnövekedett erdei biomasszát:

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves és

Szabolcs-Szatmár-Bereg.

A Nébih egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a tűzgyújtási tilalom feloldása nem jelenti a tűzkockázat megszűnését. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi mulasztásra vezethető vissza, ezért rendkívül fontos az elővigyázatosság az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken.

Az aktuális tűzgyújtási korlátozásokról és a szabályokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon tájékozódhatnak.