Vitézy Dávid: öt nagy útberuházás indul az országban

A közlekedési miniszter szerint háttérbe szorult az előző kormány közlekedéspolitikájában a meglévő főúthálózat fenntartása és fejlesztése a látványos gyorsforgalmi beruházások és a Mészáros Lőrinc-féle MKIF-koncesszió több tízezer milliárdos hosszú távú kötelezettségei mellett. Vitézy Dávid szerint „ez tarthatatlan aránytalanság: közben települések belterületén dübörög az átmenő forgalom, sorompóknál állnak az autók, elmaradt útfejlesztések nehezítik a mindennapokat.”

Mint a miniszter írja, a kormány döntött öt régóta várt közútfejlesztés előkészítésének megindításáról. Fel is sorolja ezeket:

Nyíregyházán a Tokaji úti sorompós fővonali keresztezést aluljáró válthatja ki, a kapcsolódó út 1,6 kilométeren négysávossá válhat. Mezőtúron a 46-os főút és az állomás mellett a háromvágányos vasúti keresztezés különszintű kiváltását tervezik. Szolnok és Kunszentmárton között 39,5 kilométeren készülnek teljes körű felújítási és megerősítési tervek a 442-es főutra, és vizsgálják az érintett települések elkerülésének lehetőségét a tervezés keretében. Keszthelynél a csonka M76-ost Keszthely elkerülővel összekötő, részben új nyomvonalon vezető 7 kilométeres utat, a 76-os főút Fenékpuszta-Sármellék közötti felújítását, valamint három, a Balaton-körhöz kötődő Keszthely környéki jelentős kerékpárúti fejlesztést terveznek meg. Kaposvár és Dombóvár között egy új, 20 kilométeres, a településeket elkerülő új 61-es főúti nyomvonalat vizsgálnak, és készítenek elő.

„Mind az öt projektnél terveket, környezeti vizsgálatokat, illetve engedélyeket készítünk elő, hogy a beruházások megfelelő módon elindulhassanak” – közölte a miniszter.