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Pósfai Gábor belügyminiszter beszédet mond a melbourne-i olimpia 70., a montreali 50. és az atlantai játékok 30. évfordulója alkalmából, az érmes magyar sportolók részvételével tartott ünnepségen a Larus Étterem és Rendezvényközpontban 2026. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Több bejelentést is tett Pósfai Gábor

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A belügyminiszter beszélt arról is, hogy mennyien tértek vissza eddig a rendőrséghez, hogy átalakítanák a rendőrök feladatkörét, illetve hogy átvilágítás zajlik a Pegasus-üggyel kapcsolatban is.

Év végével kivezeti a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthonteremtési támogatását a kormány – erősítette meg a korábbi híreket a belügyminiszter az RTL tévécsatornán. Pósfai Gábor elmondása szerint más típusú támogatásra van szükség, ennek kialakításán már dolgozik a kormány.

Elhangzott: az országon belüli mobilitás támogatására a lakhatási támogatást tervezik megváltoztatni, úgy, hogy az ne csak a próbaidő után járjon, hanem már az első naptól.

Beszélt a tárcavezető a 15 százalékos rendvédelmi béremelésről is, közölve, hogy megérti az állomány csalódottságát, de a költségvetés állapota jelenleg ekkora lépést enged. Emlékeztetett, hogy 2008 óta nem emelkedett a rendvédelmi dolgozók illetményalapja, ezért ez a 15 százalék is fontos lépés.

Pósfai Gábor szerint a fegyverpénzről nem született döntés, ez legközelebb 2030-ban lesz aktuális.

Azt is mondta, hogy dolgoznak a szakmai életút méltó lezárásán; „egy bizonyos életkor és szolgálati idő felett el kell gondolkodni azon, hogyan lehet lezárni egy pályafutást”.

A rendőri létszámhiánnyal kapcsolatban kiderült: az elmúlt hónapokban már több mint 1200-an döntöttek úgy, hogy visszatérnének az állományba, több mint 400 embernél már végbe is ment ez a folyamat. Több ezer rendőr visszatérését szeretnék elérni, ezen dolgoznak, illetve újragondolnák a rendőrök feladatkörét tehermentesítési szándékkal – fogalmazott.

Elmondása szerint jelenleg több mint 9000 ember hiányzik a rendvédelem területéről.

Beszélt arról is, hogy a Pegasus-üggyel kapcsolatos lehallgatások területén is történnek átvilágítások, de a leszögezte, hogy erről nem adhat több információt.

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