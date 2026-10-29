Több bejelentést is tett Pósfai Gábor

Év végével kivezeti a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthonteremtési támogatását a kormány – erősítette meg a korábbi híreket a belügyminiszter az RTL tévécsatornán. Pósfai Gábor elmondása szerint más típusú támogatásra van szükség, ennek kialakításán már dolgozik a kormány.

Elhangzott: az országon belüli mobilitás támogatására a lakhatási támogatást tervezik megváltoztatni, úgy, hogy az ne csak a próbaidő után járjon, hanem már az első naptól.

Beszélt a tárcavezető a 15 százalékos rendvédelmi béremelésről is, közölve, hogy megérti az állomány csalódottságát, de a költségvetés állapota jelenleg ekkora lépést enged. Emlékeztetett, hogy 2008 óta nem emelkedett a rendvédelmi dolgozók illetményalapja, ezért ez a 15 százalék is fontos lépés.

Pósfai Gábor szerint a fegyverpénzről nem született döntés, ez legközelebb 2030-ban lesz aktuális.

Azt is mondta, hogy dolgoznak a szakmai életút méltó lezárásán; „egy bizonyos életkor és szolgálati idő felett el kell gondolkodni azon, hogyan lehet lezárni egy pályafutást”.

A rendőri létszámhiánnyal kapcsolatban kiderült: az elmúlt hónapokban már több mint 1200-an döntöttek úgy, hogy visszatérnének az állományba, több mint 400 embernél már végbe is ment ez a folyamat. Több ezer rendőr visszatérését szeretnék elérni, ezen dolgoznak, illetve újragondolnák a rendőrök feladatkörét tehermentesítési szándékkal – fogalmazott.

Elmondása szerint jelenleg több mint 9000 ember hiányzik a rendvédelem területéről.

Beszélt arról is, hogy a Pegasus-üggyel kapcsolatos lehallgatások területén is történnek átvilágítások, de a leszögezte, hogy erről nem adhat több információt.