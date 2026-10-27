Megszűnhet a közszolgák egymillió forintos lakhatási támogatása

Akár 200 ezer embert érinthet érzékenyen, hogy a kormány eltörli a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatását – írja a vg.hu.

A támogatást idén 186 ezren vették igénybe, döntő többségük 1 millió forint értékben. Az éves támogatásnak az volt a legfontosabb kitétele, hogy „abban az évben vehető igénybe, amely évben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll”. A Tisza-kormány szerint viszont nincs meg a folytatáshoz a szükséges költségvetési forrás.

A mindössze egy évig élő támogatási forma megszűnésének közvetlen hatása lehet a lakáshitelek piacára is

– írja a lap. A kormány arról is döntött, hogy kivezeti az Otthon Start Programot, és Wekerle Plusz néven egy célzottabb, egyúttal szigorúbb kamattámogatott hitelt vezet be:

használt lakások esetében 3 százalék helyett 5 százalékos kamattal lehet igénybe venni,

emellett kiesnek a 41 év felettiek és az 50 százalékos lakástulajdonnal már rendelkező érdeklődők is.

Az építési törvény módosítása 2026. december 31-éig korlátozza az Otthon Start Program miatt kiemelt lakásépítési beruházások építési engedélyezését, késlekedést generálva az érintett lakásvásárlóknál, és visszaesést az építési engedélyek számában. Mint írják, ebbe a sorba illeszkedik a Kármán Anddrás pénzügyminiszter prezentációjából kiderült, most tárgyalt intézkedés is, amelynek értelmében kivezetik a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos lakhatási támogatását.