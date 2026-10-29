Nagy változás a Ryanairnél, korábban kell a reptérre menni

November 10-től a Ryanair valamennyi repülőtéren 60 perccel indulás előtt zárja le a poggyászfeladást a jelenlegi 40 perc helyett, vagyis hosszabb idővel kell számolnia az utasoknak, korábban kell a repülőtérre menniük.

A feladott poggyász nélkül utazókat a változás nem érinti.

Ez az áprilisban bejelentett változás – különösen a forgalmasabb időszakokban – több időt biztosít a Ryanair-utasok azon 20 százalékának, akik poggyászt adnak fel, hogy átjussanak a biztonsági ellenőrzésen és az útlevél-ellenőrzésen, valamint elérjék a beszállókaput még a beszállás megkezdése előtt. Emellett segít csökkenteni azon utasok számát – akik egyébként is kevesen vannak –, akik a biztonsági vagy útlevél-ellenőrzésnél tapasztalható késések miatt lekésik járatukat – közölte a cég.

Akik nem adnak fel poggyászt, ők továbbra is online végezhetik el a check-in-folyamatot még a repülőtérre érkezés előtt, majd közvetlenül a biztonsági ellenőrzésen keresztül mehetnek a beszállókapuhoz.