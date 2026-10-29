Még mindig tízezrek használnak könyvformátumú személyi igazolványt, pedig ketyeg a határidő

Hamarosan lejár a haladék, amit az Országgyűlés adott a régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványok cseréjére, ám még mindig több tízezer embernek van ilyen okmánya – közölte szerdán a Digitális Magyarország Ügynökség.

Felidézték: az európai uniós szabályozással összhangban a régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványok augusztus 3-án érvényességüket veszítették, ám az Országgyűlés által elfogadott jogszabály-módosítás alapján ezeket az okmányokat december 31-ig továbbra is elfogadják bizonyos feltételek teljesülése esetén, köztük a nyugdíjak kézhezvételéhez. Kiemelték, hogy

az érintettek és a hozzátartozók ne hagyják az utolsó pillanatra az ügyintézést, ugyanis december 31. után a könyvformátumú személyiket már semmilyen helyzetben nem fogadják el.

Az érintett állampolgárok lakhelyüktől függetlenül bármely kormányablakban kezdeményezhetik az okmány cseréjét soron kívül, személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül is; meghatalmazotti eljárásra nincs lehetőség – hangsúlyozta a DMÜ.

Az ügyintézéshez szükség van a könyvalapú személyazonosító igazolványra és a lakcímkártyára. Akinek még nincs lakcímkártyája, annak az ügyintézés során azt is kiállítanak. Amennyiben az érintettnek nincs más érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, az eljáró hatóság hivatalból ideiglenes személyazonosító igazolványt állít ki, amelynek érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap.

Azoknak az állampolgárok, akik egészségügyi okokból nem tudják felkeresni a kormányablakot, több lehetőség is elérhető,

ezekről, valamint a teendőkről és az esetleges díjakról bővebb információ elérhető a dmu.gov.hu weboldalon, a DÁP Ügyfélszolgálat éjjel-nappal elérhető 1818-as hívószámán vagy a 1818@1818.hu e-mail címen – írták.

A DMÜ adatai alapján az utóbbi hónapokban több mint 130 ezer személyi igazolvány cseréje valósult meg, de több mint 30 ezren még nem gondoskodtak az új okmányról.