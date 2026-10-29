ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.12
usd:
329.59
bux:
0
2026. október 29. csütörtök Nárcisz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az M0-s autóút 11-es út és M3-as autópálya közötti szakasza Budapest határában 2014. december 11-én. Megszűnik januártól az M0-s általános díjmentessége. Az NFM közleménye szerint a körgyűrű M5-ös és M4-es (4. sz. főút), valamint M3-as autópálya és 11. sz. főút közötti szakaszai, és a gyorsforgalmi úthálózat M0-s autópályán belüli részei (például M1-es és M7-es bevezető a Budapest táblától) januártól csak matricával használhatók. Az M0-s körgyűrű egyes elemei uniós forrásból épültek vagy újultak meg, ezeken a szakaszokon a díj bevezetését az EU támogatási szabályai nem teszik lehetővé.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Forgalomkorlátozások várhatók az M0-son és az M2-en

Infostart / MTI

Munkavégzés lesz az M0-s autóút és az M2 autópálya több pontján november elején, az autósoknak kisebb forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Azt írták, november 2. 22 órától november 3. reggel 5 óráig szalagkorlátjavítási munkákat végeznek az M0-s autóút és az M2-es autópálya több csomópontjában. Emellett november 2. 10 órától várhatóan november 3. 18 óráig burkolatjavítási munkák is lesznek az M0-s autóút M31-es csomópontjában – tették hozzá.

A közlés szerint a munkavégzés idején várható forgalomkorlátozások elsősorban a fel- és lehajtó ágaknál lesznek, és az érintett csomópontokban ideiglenes terelőútvonalakon biztosítják a közlekedést.

A közútkezelő jelezte, hogy a munkálatokat az éjszakai órákra ütemezték, annak érdekében, hogy a szükséges beavatkozásokat a nappali csúcsforgalom elkerülésével, a lehető legkisebb fennakadás mellett végezhessék el.

A tájékoztatás szerint a munkavégzés négy csomópontot érint. Ideiglenes forgalmi rend lép életbe az M0-s autóúton a Dunakeszi-dél/Káposztásmegyer csomópontnál, ahol a Megyeri híd felől érkezők a munkavégzés idején nem tudnak lehajtani Dunakeszi és Káposztásmegyer irányába. Változás lesz az M0-s autóúton az M0-M2 csomópontban is, ahol az M2-es autópályáról érkezők ideiglenesen nem tudnak majd közvetlenül felhajtani az M0-s autóútra az M3-as autópálya irányába.

Az M2-es autópálya Gödöllő-Vácrátót csomópontjában a Budapest felé közlekedők a munkavégzés alatt nem tudják használni a Gödöllő-Vácrátót csomópont lehajtóját, a Dunakeszi-Tóváros/Fót-Kisalag csomópontban pedig a Budapest felől érkezők számára zárják le a csomópont lehajtóját. Az M0-s autóút M31-es csomópontjában burkolatjavítás miatt nem lehet majd felhajtani az M0 autóútra a Megyeri híd irányába – írták.

A közútkezelő rögzítette: a lezárások idején valamennyi érintett helyszínen sárga terelőnyilak segítik a közlekedők eligazítását, emellett az aktuális forgalmi helyzetről az utinform.hu oldalon is lehet tájékozódni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Forgalomkorlátozások várhatók az M0-son és az M2-en

forgalomkorlátozás

autópálya

autóút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nyugdíjguru szerint két nagyon jó hír is van most a nyugdíjasoknak, de van még javaslata

A nyugdíjguru szerint két nagyon jó hír is van most a nyugdíjasoknak, de van még javaslata

Farkas András nyugdíjszakértő szerint sokkal nagyobb hangsúlyt kap az új nyugdíjrendszerben a szolidaritás elve. A „nyugdíjguru” az InfoRádió Aréna című műsorában azt is mondta, hogy jövőre várhatóan 9 százalék lesz a valorizációs szorzó, ami nagyon jó hír a nyugdíjba menőknek, és hogy a kisnyugdíjasok többsége azért kap kevés nyugdíjat, mert régen állapították meg a nyugdíját, ami elértéktelenedett azáltal, hogy évről évre csak az inflációval emelték az elmúlt években ezt a járandóságot.
 

Nyugdíjasok: itt a kulcsfontosságú szám, és a nyugdíjgurunak van egy nagyon fontos tanácsa is

VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök szerint november 10-én ülhet tárgyalóasztalhoz Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok Abu-Dzabiban. Bár Kijev szerette volna az Európai Unió képviselőit is asztalhoz ültetni, Moszkva szerint ez nem fog megvalósulni. Zelenszkij azt is elmondta, hogy az amerikai Patriot rakétaszállítmányok az ukránok havi szükségletének kevesebb, mint 10%-át elégítik ki, más partnerektől pedig Washington beleegyezése nélkül nem vásárolhatják meg a fegyvereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb hírevel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg pénzről döntött a kormány tegnap este: több milliárd forint többletforráshoz jut Vitézy Dávid minisztériuma

Rengeteg pénzről döntött a kormány tegnap este: több milliárd forint többletforráshoz jut Vitézy Dávid minisztériuma

A kormány legújabb döntései nyomán több milliárd forintos többletforráshoz jut a közlekedési ágazat.

BBC
Business Sport Travel Science
Spain begins three days of mourning after train crash kills dozens

Spain begins three days of mourning after train crash kills dozens

Emergency teams worked through the night to find victims after one of the worst rail disasters in Europe's modern history.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 29. 07:51
Az szja-változtatások fényében emelnék a béreket a munkaadók, a munkavállalók elégedetlenek
2026. október 29. 07:37
Halálos baleset Budapesten – fotók
×
×