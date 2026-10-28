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Nyitókép: dchadwick/Getty Images

Teszik a dolgukat a mosolygós traffipaxok: közel kilencezer fogás pár hét alatt

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A rendőrség tapasztalatai egyelőre pozitívak a gyorshajtást szomorú, a megfelelő sebességet pedig mosolygó smile-val jelző sebességmérő műszerek kapcsán.

A nemrégiben kihelyezett, úgynevezett „mosolygós” sebességmérők kijelzőjén két külön jelzés mutatja, hogy a mért gtépjármű gyorsan vagy megfelelő tempóban halad-e: a mosolygó smile a jó sebességet mutatja, a szomorú pedig – értelemszerűen – a nem megfelelőt. Ezekkel a műszerekkel kapcsolatban érdeklődött a Telex az Országos Rendőr-főkapitányságnál, többek között például afelől, hogy a rendszer élesedése óta hány bírságot szabtak ki, milyen összegben, és érzékelhető-e azóta bármi változás a szabályok betartásában.

Az ORFK válasza alapján az M1-esen október 6-tól üzemelnek a mosolygós traffipaxok, az országban jelenleg 44 ilyen sebességmérőt telepítettek.

Az október eleji üzembehelyezés óta az M1-esen közlekedőknél 8859 esetben szabtak ki közigazgatási bírságot, 488 360 000 forint összegben.

Azzal kapcsolatban viszont, hogy milyen mértékűek a sebességhatár-túllépések, a rendőrség nem készített statisztikát. A készülékek a követési távolságot sem ellenőrzik, ehhez technikai fejlesztésekre és megfelelő jogszabályi feltételekre lenne szükség a rendőrség szerint.

A külföldi rendszámú gyorshajtók kapcsán az ORFK válaszábaz azt írta, hogy a külföldi honosságú járművek üzembentartóinak megállapítására, és a kiszabott bírságok kézbesítésére csupán az Európai Unió EUCARIS rendszeréhez csatlakozott tagállamok esetében van lehetőség.

„Az éles üzemű működés óta figyelemmel kísérjük az M1 autópályán elhelyezett új kamerák működését. A berendezések jelenlétének és azok működésének a közlekedésbiztonságra gyakorolt hatása pozitív”

– közölte a lappal a rendőrség, hozzátéve, nemcsak a fixen telepített kamerák helyszíneinél lehet számítani rendőri sebességellenőrzésre, a mobil készülékekkel máshol is végezhetnek ellenőrzést. Egyelőre nem terveznek további sebességmérő kamerákat beszerezni – a beszerzésről, telepítésről és üzemeltetésről a közútkezelők gondoskodnak.

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Kezdőlap    Belföld    Teszik a dolgukat a mosolygós traffipaxok: közel kilencezer fogás pár hét alatt

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