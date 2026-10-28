Örömhír érkezett a ferihegyi reptéri busz kapcsán

A buszon a papíralapú, helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, ugyanakkor az úgy nevezett POS-terminálon keresztül már bankkártyával is lehet fizetni felszálláskor. A vásárlást követően az utasoknak a jegyet a megszokott módon kell érvényesíteniük – hívták fel a figyelmet.

A jegyvásárláshoz a hagyományos bankkártyák mellett a mobiltelefonos, illetve az egyéb digitális tárcákba regisztrált virtuális bankkártyák is használhatók.

A BKK szeptember elején a turisztikailag különösen frekventált

105-ös,

210-es és

210B buszokon

vezette be a bankkártyás fizetési lehetőséget, amelyet most a 200E járatra is kiterjesztettek.

A társaság közölte, a szolgáltatás bővítése a jövőben is folytatódhat, és várhatóan

2027 első negyedévétől további járatokon is lehet majd fizetni bankkártyával a helyszínen váltott vonaljegyért.