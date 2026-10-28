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Egy, a Walt Disney rajzfilmekből ismert Stitch-et ábrázoló műanyag figura egy autó műszerfalán.
Nyitókép: Unsplash

Műanyag mesefigurát hívtak vissza súlyos fulladásveszély miatt

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A kifogásolt Stitch-játékfigura egyik darabja a tesztelés során nagyon könnyen levált, ráadásul méretéből adódóan remekül befér a kisgyerekek szájába, akik így lenyelhetik azt vagy megfulladhatnak tőle.

Súlyos fulladásveszély miatt műanyag Stitch játékfigura került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető. A termék adatai:

  • Termék megnevezése: plastic toy Stitch / Műanyag Stitch játékfigura
  • Gyártási tétel (Batch number): 6595268598
  • Értékesítési hely: Online piactér (Temu)
  • EU-s importőr: Ludson Sarl (Párizs, Franciaország)
  • Csomagolás leírása: Átlátszó műanyag zacskó. Maga a termék a Lilo és Stitch című mese Stitch karakterét mintázó kék színű műanyag figura.

A visszahívásra súlyos fulladásveszély miatt volt szükség.

A játék mechanikai ellenőrzése és tesztelése során a figura egyik füle könnyen levált. Ez a leváló kisméretű alkatrész teljesen belefér a szabványos kis alkatrészek vizsgálóhengerébe, így a kisgyermekek játék közben a szájukba vehetik és lenyelhetik, ami a belső légutak elzáródásához és fulladáshoz vezethet.

A fogyasztóvédelmi hatóság arra kéri azokat, akik rendeltek a leírásnak megfelelő Stitch-figurából az online piactérről, hogy a súlyos balesetek megelőzése érdekében haladéktalanul vegyék el azt a gyermekektől, és ne engedjék, hogy tovább játsszanak vele, a termék visszavételével és a vételár rendezésével kapcsolatban pedig vegyék fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

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