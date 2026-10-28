Műanyag mesefigurát hívtak vissza súlyos fulladásveszély miatt

Súlyos fulladásveszély miatt műanyag Stitch játékfigura került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető. A termék adatai:

Termék megnevezése: plastic toy Stitch / Műanyag Stitch játékfigura

Gyártási tétel (Batch number): 6595268598

Értékesítési hely: Online piactér (Temu)

EU-s importőr: Ludson Sarl (Párizs, Franciaország)

Csomagolás leírása: Átlátszó műanyag zacskó. Maga a termék a Lilo és Stitch című mese Stitch karakterét mintázó kék színű műanyag figura.

A visszahívásra súlyos fulladásveszély miatt volt szükség.

A játék mechanikai ellenőrzése és tesztelése során a figura egyik füle könnyen levált. Ez a leváló kisméretű alkatrész teljesen belefér a szabványos kis alkatrészek vizsgálóhengerébe, így a kisgyermekek játék közben a szájukba vehetik és lenyelhetik, ami a belső légutak elzáródásához és fulladáshoz vezethet.

A fogyasztóvédelmi hatóság arra kéri azokat, akik rendeltek a leírásnak megfelelő Stitch-figurából az online piactérről, hogy a súlyos balesetek megelőzése érdekében haladéktalanul vegyék el azt a gyermekektől, és ne engedjék, hogy tovább játsszanak vele, a termék visszavételével és a vételár rendezésével kapcsolatban pedig vegyék fel a kapcsolatot a forgalmazóval.