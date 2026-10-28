ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.06
usd:
330.05
bux:
0
2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Villamosok az Angyalföld kocsiszínben, ahol tervezőket keresnek fejlesztésekhez.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Indul a tervezés, megújul az Angyalföldi kocsiszín

Infostart / MTI

Az elképzelés szerint új csarnok épül majd, és a vágányrendszer is megújul. Várhatóan 2028 elejére készülnek el a kiviteli tervek.

Megkezdődik az Angyalföldi kocsiszín fejlesztésének tervezése, a korszerűsítés az új CAF-villamosok forgalomba állításához kapcsolódik – közölte kedden a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV Zrt.

Közleményük szerint a BKK megkötötte és hatályba léptette az Angyalföld kocsiszín fejlesztéséhez szükséges tervezési szerződést. A beruházás – egy új csarnok létesítése és a vágányrendszer megújítása – nélkülözhetetlen a Budapestre érkező további villamosok hosszú távú, zavartalan tárolásához és hatékony üzemeltetéséhez.

A tervezést a Kulcsár Építészstúdió Kft. végzi, a szerződés nettó értéke – az opciós feladatokkal együtt – 142,75 millió forint. A tervezési feladat finanszírozása európai uniós támogatással valósul meg.

A kiviteli tervek várhatóan 2028 elején állnak majd rendelkezésre.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Indul a tervezés, megújul az Angyalföldi kocsiszín

budapest

villamos

bkk

megújulás

tervezés

közösségi közlekedés

angyalföld

kocsiszín

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Wekerle Plusz: az energetikai korszerűsítés dupla hasznot hozhat a szakértő szerint

Wekerle Plusz: az energetikai korszerűsítés dupla hasznot hozhat a szakértő szerint

A Wekerle Plusz program keretében az ingatlanvásárlások mellett új lehetőség nyílhat a használt lakások energetikai korszerűsítésére. A kormány által tervezett lakossági energiahatékonysági programban a társasházak lakásonként legfeljebb 5 millió forint támogatáshoz juthatnak, maximum 200 ezer forint önerő mellett. Minderről az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László nyilatkozott az InfoRádióban.
VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.28. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Árokszállási Zoltán az MBH Elemzési Centrum igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyinhoz fordultak Európa vezetői, elnöki találkozó jön - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Putyinhoz fordultak Európa vezetői, elnöki találkozó jön - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Norvégia és Finnország vezetői telefonon keresték meg Vlagyimir Putyin elnököt, rövid tárgyalást folytattak a háború lezárásáról. Stabil a tűzszünet a herszoni Oleski körül, a humanitárius műveletek elindultak. A brit védelmi miniszter szerint fel kell készülnünk arra, hogy háború lesz Oroszországgal. Románia megvádolta Moszkvát azzal, hogy ők követték el a brassói szabotázsakciót. Donald Trump elnök bejelentette: hamarosan találkozik egymással Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos adót vethetne ki a Tisza-kormány a külföldre költöző gazdagokra: ennyit szednének be a vagyonosoktól

Súlyos adót vethetne ki a Tisza-kormány a külföldre költöző gazdagokra: ennyit szednének be a vagyonosoktól

A kormány benyújtotta a külföldre költözők vagyonának adóztatását célzó, úgynevezett exit tax bevezetéséről szóló törvényjavaslatot.

BBC
Business Sport Travel Science
Israeli exit polls suggest no clear winner in pivotal general election

Israeli exit polls suggest no clear winner in pivotal general election

Israeli elections can be decided by just a handful of seats and exit polls have been wrong in the past - we are unlikely to know who will be prime minister for weeks or longer.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 28. 08:10
Foci, birkózás, lósport és egyéb csemegék – sport a tévében
2026. október 28. 06:52
Halottak napja: a katonaelődök és hősi halottak emlékére is gyújtsunk gyertyát!
×
×