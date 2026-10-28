Indul a tervezés, megújul az Angyalföldi kocsiszín

Megkezdődik az Angyalföldi kocsiszín fejlesztésének tervezése, a korszerűsítés az új CAF-villamosok forgalomba állításához kapcsolódik – közölte kedden a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV Zrt.

Közleményük szerint a BKK megkötötte és hatályba léptette az Angyalföld kocsiszín fejlesztéséhez szükséges tervezési szerződést. A beruházás – egy új csarnok létesítése és a vágányrendszer megújítása – nélkülözhetetlen a Budapestre érkező további villamosok hosszú távú, zavartalan tárolásához és hatékony üzemeltetéséhez.

A tervezést a Kulcsár Építészstúdió Kft. végzi, a szerződés nettó értéke – az opciós feladatokkal együtt – 142,75 millió forint. A tervezési feladat finanszírozása európai uniós támogatással valósul meg.

A kiviteli tervek várhatóan 2028 elején állnak majd rendelkezésre.