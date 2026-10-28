Időjárás: változás jön

A hónap legvége nem a nagy csapadékról fog szólni, viszont idővel a nappali felmelegedés mértéke lassacskán gyengül - összességében csendes őszi időre számíthatunk hétvégéig.

Az ország keleti harmadán szerdán is előfordulhatnak időszakosan felhősebb körzetek, valamint a déli óráktól nyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik a Nyugat-Dunántúl fölé, de az ország nagyobb részén derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő várható.

Csapadék a felhősebb részeken sem valószínű. Éjszaka többnyire derült idő lesz, foltokban átmeneti pára, köd, rétegfelhőzet képződhet. Az északias szelet ma az ország keleti felén élénk, néhol olykor erős lökések kísérik, ezt követően szerda estig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -1 és +5 fok között valószínű, ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket a derült, szélcsendes hidegre hajlamos helyeken, míg magasabbat a vízpartokon, magasabb térszíneken mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 12 és 18 fok között várható.