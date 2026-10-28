Bemutatták a Nemzeti Innovációs Ügynökség új vezetőjét

Hild Imre interim megbízást kapott, feladata a szervezet stabil, átlátható működésének biztosítása, a szakmai, tudományt és innovációt népszerűsítő programjainak összehangolása – közölte Horváth Péter, tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkár.

Horváth Péter bejegyzése szerint Hild Imre több mint két évtizede dolgozik a magyar és a nemzetközi innovációs és startup-ökoszisztémában.

Pályáját a McKinsey budapesti irodájában kezdte, majd a Lehman Brothers New York-i alelnöke lett. Hazatérése után az OTP-n belül vállalkozást épített, valamint startup-gyorsítókat (iCatapult, Digital Factory) és a Global Traction tanácsadó céget alapította és vezette, az EIT Health megbízásából pedig ő építette fel a tel-avivi innovációs központot.

A Cornell Egyetemen szerzett pénzügyi BSc- és MBA-diplomát, és éveken át tanított vállalkozásfejlesztést a Corvinuson, a BGE-n és az Óbudai Egyetemen. Közben aktív szerepet vállal a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület és a Magyar Innovációs Szövetség munkájában, valamint számos nemzetközi ökoszisztéma-együttműködésben.

Október 19-én közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium, hogy a NIÜ korábbi vezérigazgatója, Bódis László távozik a szervezet éléről. A megüresedő pozícióra pályázatot írnak ki.