Új testület alakul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének megoldására

Megjelent a kormányhatározat a kórházban rekedt csecsemők és kisgyermekek helyzetének felülvizsgálatára és ellátásuk integrált kezelésére létrehozott szakmai tanácsadó és koordinációs testületről hétfő este – írja a Magyar Közlönyben olvashatók alapján a 24.hu.

A határozat értelmében a testület többek között

felméri a jogszabály-módosítások szükségességét,

javaslatot tesz a kórházi gyermekvédő önkéntes programra,

a gyermekek mielőbbi családi vagy családot helyettesítő ellátásba kerülését elősegítő rendszerszintű, általános intézkedésekre,

valamint kezdeményezi olyan szakmai protokollok kialakítását, amelyek biztosítják, hogy a gyermekek a kórházi tartózkodásuk alatt se essenek ki a számukra szükséges fejlesztésekből és rehabilitációs ellátásokból.

Továbbá a leendő szervezet megvizsgálja a munkahelyi bölcsőde szolgáltatáson belül egy új, a kórházban rekedt csecsemők és kisgyermekek napközbeni befogadására és ellátására vonatkozó speciális szabályrendszer alapján működő bölcsődei ellátás kialakítását „Pöttömke Bölcsőde” elnevezéssel.

A testület elnöke a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára, Gyurkó Szilvia. Mellette képviselteti még magát a testületben többek között az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Kórházi Főigazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala gyámügyi főosztálya, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, valamint tíz felkért civil, szakmai vagy érdekképviseleti szervezet is.

A tagok tiszteletdíjban, egyéb díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. A testület szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az alakuló ülést harminc napon belül össze kell hívni, azt követően hatvan napon belül előterjesztik az első, helyzetértékelésre és annak megoldására vonatkozó koncepciójukat. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter korábban azt közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermek rekedt kórházakban, ők átlagban több mint 105 napot töltenek ott.