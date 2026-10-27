Hamarabb fejeződtek be az M0-ás Duna-híd munkálatai

A tervezettnél egy nappal korábban befejeződtek a híddilatációs javítási munkálatok az M0-s autóút Deák Ferenc Duna-hídján – jelentette be közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta: a híd szerkezetét érintő szavatossági javításokat végzett a korábbi kivitelező, a Strabag – mert ezek halaszthatatlanok voltak –, a Magyar Közút pedig igyekezett azokat olyan napokra időzíteni, amikor az átlagosnál kisebb az autóforgalom, „még ha ez nem is mindig volt érezhető a dugóban”.

Megjegyezte, hogy egy ilyen forgalmas útszakaszon szinte lehetetlen úgy elvégezni az egy éjszakánál hosszabb időt igénylő beavatkozásokat, hogy azok ne járjanak átmeneti torlódásokkal.

Közölte azt is: az is látszik, hogy az M0 déli szektora, mint az ország legforgalmasabb útszakasza, lényegében pótolhatatlan. Mivel évtizedes távlatban a régi híd nagyobb szerkezeti felújítására ismét szükség lesz, az M5-M6-os autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolatot a Dunaújvárosi hídon át ismét napirendre kell venni a jövő közúti beruházásainak tervezése során – tette hozzá.