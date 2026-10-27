FTC-tisztújítás: Kubatov Gábor maradt az elnök

A múlt hétfői határidőig 11-en tudták megszerezni az ötven ajánlást ahhoz, hogy induljanak az elnökségi tagságért. A 16 órára kiírt közgyűlésen nem jelent meg a tagok ötven százaléka az Elek Gyula Arénában, így 17 órakor kezdődött a megismételt közgyűlés, amelyen Sas Sándor visszalépett, így tízen maradtak versenyben a kilenc elnökségi pozícióért.

A szavazás 18.30-kor zárult, a voksok összeszámolása több mint két órán át tartott, végül Kubatovot 356, Rákosi Gyulát 357, Kökény Beatrixot 374, Bánki Józsefet 343, Sike Andrást 359, Füredi Annamáriát 306, Lipcsei Pétert 353, Kucsera Gábort 332 és Springer Miklóst 343 szavazó támogatta. A vezető testületbe Hidasi Gábor nem jutott be.

A közgyűlést követően az új elnökség saját soraiból ismét a Fidesz korábbi pártigazgatóját és alelnökét választotta elnöknek, aki 2011 óta az FTC első számú vezetője. Ebben az időszakban a klub szakosztályainak felnőtt csapatai számos nagy sikert értek el.

Az elnöki kinevezésére azonban ezúttal hatással lehet, ha novemberben az Országgyűlés elfogadja a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosítást, amely olyan változtatásokat léptetne életbe, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint négyéves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél.

Megválasztását követően Kubatov Gábor könnyeivel küszködve lépett a Gorupama Aréna sajtószobájába.

A Hír Tv által élőben közvetített sajtótájékoztatón szó esett a készülő törvénymódosításról is.

„Bízom az országgyűlés bölcsességében” – utalt arra az FTC első embere, hogy reményei szerint a jelenlegi formában nem kerül elfogadásra a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosítás, ami volt politikusként kizárja őt az klubelnöki tevékenységből.

„Már nem vagyok politikus, és csodálkoznék, ha a visszaható hatálya miatt a köztársasági elnök aláírná ezt a törvényt, vagy átmenne az Alkotmánybíróságon. Ha mégis elfogadják, utána kitaláljuk, mit csináljunk és megnézzük, mit tehetünk".

Kubatov Gábor a magyar sport egészének finanszírozását tekintve úgy fogalmazott: furcsa, átalakuló időszakot élnek meg, a legjobbra számítanak, de a legrosszabbra készülnek. Szerinte az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, valamint a reklám- és céges adók változása a klub közvetlen és közvetett működésére is hatást gyakorol, ezért már mintegy 30 százalékkal csökkentették a költségvetést.

Nekem ez a véremben van, ilyen klubért érdemes elviselni ezt a nyomást. Ha könnyű lenne, akkor csinálná más is. Nyugodt vagyok, szolgálom a klubot, amíg lehet – közölte a sportvezető.

Kubatov Gábor a jövőre vonatkozó tervei között kiemelte, hogy a labdarúgócsapattal megcélozzák az Európa-liga trófeáját még úgy is, hogy a költségvetésüket tekintve inkább a mezőny alsó harmadához tartoznak. Ő viszont szeretné bebizonyítani, hogy lehet kis pénzből eredményes, akár El-győztes csapatot építeni.

Arra a kérdésre nemmel válaszolt, hogy a Tisza Párttal tervez-e bármilyen egyeztetést. Hozzátette: nekik nem egy párttal kell együttműködniük, hanem a kormánnyal, tekintve, hogy közfeladatot is ellátnak.

A sportállamtitkár Kálnoki-Kiss Attiláról úgy fogalmazott: jó sportújságírónak tartotta, és majd elválik, milyen sportvezető lesz.

„Az intelligenciája és érzékenysége megvan hozzá. A közelmúltban minden budapesti klubban járt már, nálunk még nem, de szeretettel várjuk, hogy átbeszéljük a mi helyzetünket is” – nyilatkozta Kubatov.