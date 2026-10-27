Bóka János: a jövőben kedvezőtlenebb feltételekkel lehet lakáshoz jutni

Bóka János közlése szerint a Tisza bejelentette, hogy megszünteti az Otthon Start programot, eltörli a használt lakás vásárlása esetén érvényes 3 százalékos kedvezményes hitelkonstrukciót, és a jövőben erre 5 százalékos kamattámogatott hitelt vezet be.

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: emiatt egy 25 éves futamidejű, 50 milliós hitel esetében a havi törlesztő 55 ezer forinttal nő, míg a teljes futamidő alatt ez 16 millió forintot jelent.

Ez óriási összeg, ami nagyon hiányozni fog a magyar családok kasszájából – tette hozzá.

Bóka János arról is beszélt, hogy a Tisza bejelentette a közszolgálati dolgozók otthontámogatásának megszüntetését is. Emlékeztetett: erre Magyarországon 800 ezer közszolgálati dolgozó volt jogosult, és 2026-ban 186 ezren kaptak átlagosan 1 millió forintot, amit hiteltörlesztésre és előtörlesztésre használhattak fel.

Hozzátette: ez megint nagyon hiányozni fog a magyar családok költségvetéséből.

A magyar emberek ismét rosszul jártak, és még csak október 27-ét írunk, vajon milyen megszorításokra, milyen elvonásokra kell a magyar embereknek számítaniuk az idén? – tette fel a kérdést Bóka János.

Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés részleteiről szóló sajtótájékoztatón jelentette be kedden, hogy jövőre elindul a Wekerle átfogó otthonteremtési, otthonfelújítási, bérlakás- és kollégiumépítési program, aminek keretében megfizethető bérlakásokat és kollégiumokat építenek, igazságosabbá, célzottabbá teszik a támogatási rendszert, továbbá visszahozzák az előző kormány által „seperc alatt megszüntetett” lakástakarék-rendszer állami támogatását is.

Kármán András pénzügyminiszter a program részleteit ismertetve közölte: a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel az új lakásokra és lakásépítésekre fókuszál, célja az otthonteremtés, nem a haszonszerzés.

Megismételte, hogy az új lakások vásárlására és építésére a teljes futamidő alatt fix, 3 százalékos kamat vonatkozik, míg a használt lakások esetében 5 százalékos kamat lesz érvényes. A kamattámogatás futamideje 25 év, a maximális hitelösszeg 50 millió forint lesz. Ismertetése szerint a hitel legfeljebb 100 millió forint értékű lakás, illetve 150 millió forint értékű családi ház vásárlására vehető igénybe. A négyzetméterár felső határa 1,5 millió forint. Az értékhatárokat a jövőben a megfelelő lakásárindexekhez igazítják. A program hosszú távú kiszámíthatóságát az 5 százalékos áfakulcs határozatlan idejű fenntartása is segíti.

Közölte: a már megkötött Otthon Start-hitelszerződések érvényben maradnak, 15 nap türelmi időt adnak, akiknek október 27-ig megkötött adásvételi szerződésük van, illetve új otthon építésénél az engedélyezési eljárást már megindították, vagy az építést bejelentették.