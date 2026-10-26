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fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Heten megsérültek a magyar buszbalesetben

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Autóbusz ütközött személyautóval a Baranya megyei Szederkényben hétfőn, a balesetben heten sérültek meg.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján azt írta: a karambol az 57-es főút 17-es kilométerénél történt.

Az autóbusz, amely 16 embert szállított, az oldalára borult, az utasokat a tűzoltók segítették ki a járműből.

Kitértek arra, hogy a busszal ütköző autón kívül egy másik gépkocsi is balesetet szenvedett, amikor a közelben lesodródott az úttestről.

Az egyik személygépkocsiba egy ember beszorult, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Popovics Dejan, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI érdeklődésére azt mondta, az eddigi adatok szerint a baleset úgy következett be, hogy amikor az egyik gépkocsi eddig ismeretlen okból árokba hajtott, a mögötte haladó jármű vezetője megijedt, balra rántotta a kormányt, áttért a másik sávba, és összeütközött a szemből érkező autóbusszal.

A sérültek közül hat a buszon, egy a vele ütköző autóban utazott – tette hozzá.

Az MTI más forrásból úgy értesült, hogy a baleset sérültjei közül hatnak könnyebb, egynek súlyos sérülése van.

Popovics Dejan közöltte, a forgalmat a mentés idejére elterelik.

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