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Nyitókép: Laurence Monneret/Getty Images

Hajmeresztő esetek miatt figyelmeztetnek a mentősök

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Nem látnak változást, ezért újabb felhívást tettek közzé.

„Ha ma megkérdezünk 10 mentődolgozót, hogy mi a legnagyobb probléma jelenleg a mentésben, akkor a többségük biztosan azt fogja mondani, hogy az indokolatlan mentőhívások” – írta posztjában a Magyarországi Mentőápolók Szövetsége. A Facebook-bejegyzés szerint azért adtak közzé egy újabb csokornyi hajmeresztő esetet, amikor nem kellett volna a mentőket hívni, mert a két hónappal ezelőtti hasonló problémafelvető bejegyzésük óta nem látták „érdemi jelét” annak, hogy csökkentsék a mentők terhelését az indokolatlan hívások kapcsán.

Íme, néhány ténylegesen megtörtént bejelentés, amelyekhez mentőt küldtek, „de talán nem kellett volna”.

  • „Randira készült, megvágta a heréjét borotválkozás alkalmával
  • Hajnali 2-kor viszket a feneke
  • 6 napja elesett, még mindig fáj a bordája, ezért nézzük meg neki. Helyszínen zuhanyozva fogad, negyed órát várat mire elkészülődik
  • Elvágta az ujját, korábbi mentőegység ellátta, otthon hagyta, de hajnali 2 körül ismét hívott, mert szeretett volna inkább sebtapaszt, nem mull lapot
  • Megsérült a kisujja, elvitte a mentő traumatológiára, ahonnan saját lábon távozott mert nem akart gipszet, mert nem tud melózni, majd másnap kihívott minket, hogy vigyük vissza mégis szeretne gipszet (30-as éveiben járó, 2 autó udvaron áll)
  • Állva fogad hajnali 3-kor csomagokkal, megállunk a mentővel, ő maga nyitja ki a mentőajtót, beszáll, becsukja maga után az ajtót, és közli, hogy mehetünk!
  • Hajnal kettőt írunk, benőtt a lábkörme és nagyon fáj
  • Késő este, saját széklete szagától rosszul van
  • Lemerült a vérnyomásmérő, jöjjenek ki mérjék meg a vérnyomásom, mert úgy érzem magas.
  • Hajnali 2 óra – megnyalta a szemét a macska
  • Hajnali 5 óra – azért hívott mentőt, mert elzsibbadt a lába és nem tudott kimenni az erkélyre cigizni….segítsünk neki felállni az ágyból
  • Nem találja a lakáskulcsát, nagyon megijedt
  • Ül a padon és szomorú
  • Hajnali fél kettő. Műszempilláját nem tudja levenni
  • Női vérzés – 22 éves nő elvesztette a szüzességét”
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Kezdőlap    Belföld    Hajmeresztő esetek miatt figyelmeztetnek a mentősök

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