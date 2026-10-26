Hajmeresztő esetek miatt figyelmeztetnek a mentősök

„Ha ma megkérdezünk 10 mentődolgozót, hogy mi a legnagyobb probléma jelenleg a mentésben, akkor a többségük biztosan azt fogja mondani, hogy az indokolatlan mentőhívások” – írta posztjában a Magyarországi Mentőápolók Szövetsége. A Facebook-bejegyzés szerint azért adtak közzé egy újabb csokornyi hajmeresztő esetet, amikor nem kellett volna a mentőket hívni, mert a két hónappal ezelőtti hasonló problémafelvető bejegyzésük óta nem látták „érdemi jelét” annak, hogy csökkentsék a mentők terhelését az indokolatlan hívások kapcsán.

Íme, néhány ténylegesen megtörtént bejelentés, amelyekhez mentőt küldtek, „de talán nem kellett volna”.