Hajmeresztő esetek miatt figyelmeztetnek a mentősök

„Ha ma megkérdezünk 10 mentődolgozót, hogy mi a legnagyobb probléma jelenleg a mentésben, akkor a többségük biztosan azt fogja mondani, hogy az indokolatlan mentőhívások” – írta posztjában a Magyarországi Mentőápolók Szövetsége. A Facebook-bejegyzés szerint azért adtak közzé egy újabb csokornyi hajmeresztő esetet, amikor nem kellett volna a mentőket hívni, mert a két hónappal ezelőtti hasonló problémafelvető bejegyzésük óta nem látták „érdemi jelét” annak, hogy csökkentsék a mentők terhelését az indokolatlan hívások kapcsán.
Íme, néhány ténylegesen megtörtént bejelentés, amelyekhez mentőt küldtek, „de talán nem kellett volna”.
- „Randira készült, megvágta a heréjét borotválkozás alkalmával
- Hajnali 2-kor viszket a feneke
- 6 napja elesett, még mindig fáj a bordája, ezért nézzük meg neki. Helyszínen zuhanyozva fogad, negyed órát várat mire elkészülődik
- Elvágta az ujját, korábbi mentőegység ellátta, otthon hagyta, de hajnali 2 körül ismét hívott, mert szeretett volna inkább sebtapaszt, nem mull lapot
- Megsérült a kisujja, elvitte a mentő traumatológiára, ahonnan saját lábon távozott mert nem akart gipszet, mert nem tud melózni, majd másnap kihívott minket, hogy vigyük vissza mégis szeretne gipszet (30-as éveiben járó, 2 autó udvaron áll)
- Állva fogad hajnali 3-kor csomagokkal, megállunk a mentővel, ő maga nyitja ki a mentőajtót, beszáll, becsukja maga után az ajtót, és közli, hogy mehetünk!
- Hajnal kettőt írunk, benőtt a lábkörme és nagyon fáj
- Késő este, saját széklete szagától rosszul van
- Lemerült a vérnyomásmérő, jöjjenek ki mérjék meg a vérnyomásom, mert úgy érzem magas.
- Hajnali 2 óra – megnyalta a szemét a macska
- Hajnali 5 óra – azért hívott mentőt, mert elzsibbadt a lába és nem tudott kimenni az erkélyre cigizni….segítsünk neki felállni az ágyból
- Nem találja a lakáskulcsát, nagyon megijedt
- Ül a padon és szomorú
- Hajnali fél kettő. Műszempilláját nem tudja levenni
- Női vérzés – 22 éves nő elvesztette a szüzességét”