Forsthoffer Ágnes üzent Kövér László bengáli tigrisei kapcsán

„Többször is megnéztem. Mert egyszerűen nem hittem el. Kövér László volt házelnök egy TV adásban arról beszélt, hogy ‘56 közös megünnepléséről szó sem lehetett, mert „nincs bennünk semmi közös”, ezért külön ünnepeltek az ellenzékiek. Ő leginkább egy éhes bengáli tigrissel etette volna fel az állami ünnepen résztvevőket” – írta Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a Facebook-oldalán.

A tiszás házelnök szerint Kövér László szavai gyűlöletkeltőek, hatalmas kárt okoznak, és átlépik az emberi méltóság minden határát, „különösen történelmünk tragikus pillanatainak évfordulóján. És nincs is igaza” – fogalamzott a házelnök, aki szerint „a hétköznapi életben nem kérdezzük a másiktól, hogy kire szavazott. Egyszerűen csak együttműködünk. Egymás nélkül nem létezünk. Nem tudunk gyógyulni, nem tudunk vásárolni, nem tudunk közlekedni, nem tudunk fejlődni, nem tudunk államot, céget, hivatalt működtetni… Ösztönösen megbízunk egymásban a kórházban, a közlekedésben, a bankban…”

„Nagyon sajnálom, hogy Kövér László nagy nyilvánosság előtt elhangzott, embertelen szavai sokakat felháborítottak, megbántottak, megaláztak. Kompenzáljuk azzal, hogy holnap mindannyian valami kedveset cselekszünk egy ismeretlennel!” – írja az Országgyűlés elnöke.