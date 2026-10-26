Elutasították Gyárfás Tamás perújítási kérelmét

Az ítélőtábla az érintett személyek nevének csak kezdőbetűit írta le közleményében.

Az Ítélőtábla azért utasította el a Gyárfás Tamás védője által benyújtott perújítási indítványt, mert a bíróság úgy ítélte meg, hogy az abban megjelölt személyek nyilatkozatai nem felelnek meg az új bizonyítékra vonatkozó törvényi feltételeknek.

A döntés nem végleges, ellene Gyárfás Tamás védője nyolc napon belül fellebbezés nyújthat be a Kúriához – tartalmazza a közlemény.

A szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakításáról az ítélőtábla nem rendelkezett, mert arra csak a perújítás elrendelése esetén lett volna lehetőség – tették hozzá.

Azt írták, hogy Gyárfás Tamás védője három személy utóbb tett nyilatkozataira hivatkozva kérte a perújítás elrendelését és a védencével szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítását. Álláspontja szerint az új bizonyítékok védence felmentését valószínűsítik. Indítványát a D. E. monogramú személy nyilatkozataira és a Fenyő-ügyben szintén elítélt Portik Tamás két írásbeli nyilatkozatára, valamint egy közjegyző által hitelesített nyilatkozatra alapozta. Eszerint D. E. azt állította, hogy Fenyő János meggyilkolására nem Gyárfás, hanem más személyek adtak megbízást Portik Tanmásnak. D. E. azt is állította, hogy Portik Tamás arra utasította őt, hogy mások és a hatóságok előtt valótlanul Gyárfást nevezze meg az emberölés megbízójaként.

Portik – a benyújtott perújítási kérelem szerint – nyilatkozataiban arról számolt be, hogy pénzt kapott azért, hogy a gyanút Gyárfásra terelje. A védelem szerint ezek a közlések a Gyárfás és Portik beszélgetéseiről készült hangfelvételek keletkezését és bizonyító erejét is más megvilágításba helyezik – ismertették.

A védelem egy további nyilatkozatot is becsatolt; egyben úgy nyilatkozott, hogy a három bizonyítékot összefüggéseiben kell vizsgálni, mert azok együttesen támasztják alá Gyárfás Tamás ártatlanságát – tette hozzá a bíróság.

A Fővárosi Ítélőtábla a perújítási indítványt elutasító végzésében emlékeztetett arra, hogy a perújítás a jogerős ítélet ténybeli hibáinak kiküszöbölésére szolgáló rendkívüli jogorvoslat. Az új bizonyítéknak alkalmasnak kell lennie eltérő vagy korábban meg nem állapított tény igazolására, és egyúttal valószínűsítenie kell az elítélt felmentését, vagy lényegesen enyhébb büntetés kiszabását. Sőt, ezeknek a feltételeknek együttesen kell fennállniuk – sorolták.

A benyújtott dokumentumok közül csupán D. E. nyilatkozatait tekintette új bizonyítéknak az ítélőtábla, mert az alapügyben eljáró bíróságok D. E.-t nem hallgatták ki, és korábbi nyomozati vallomásait sem tették a tárgyalás anyagává. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy azok nem elegendőek a perújításhoz. Egyben az ítélőtábla rámutatott a nyilatkozatok ellentmondásaira, valamint arra, hogy a D. E. által megnevezett személyek lehetséges megbízói szerepe már az alapügyben is felmerült, és az erre vonatkozó állításokat a bíróságok értékelték.

A már megvizsgált bizonyítékok összességére figyelemmel az ítélőtábla arra jutott, hogy D. E. nyilatkozatai nem alkalmasak eltérő tényállás megállapítására, és nem valószínűsítik Gyárfás Tamás felmentését vagy vele szemben lényegesen enyhébb büntetés kiszabását. Továbbá a benyújtott nyilatkozatok együttesen sem alkalmasak a jogerős ítéletben rögzítettek megváltoztatására – olvasható az ítélőtábla közleményében.

Gyárfás Tamás médiavállalkozót, a Magyar Úszószövetség korábbi elnökét 2025. április 10-én ítélte jogerősen 7 év börtönbüntetésre felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt a Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása nyomán indult büntetőperben a Fővárosi Ítélőtábla. A másodrendű vádlottat, Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás, aki az eljárás során mindvégig tagadta bűnösségét, május közepén vonult be a váci börtönbe.

A jogerős ítélet szerint Portik Tamás Gyárfás Tamás felkérésére bízta meg Jozef Rohac szlovák bérgyilkost Fenyő Jánosnak, a VICO-birodalom fejének, Gyárfás Tamás üzleti riválisának 1998. február 11-én végrehajtott meggyilkolásával, ezért mindketten felbujtónak minősülnek.

A volt sportvezető védője, a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda idén májusban nyújtotta be a perújítási indítványt az ítélőtáblához. Ezt azzal indokolta, hogy a jogerős ítélet meghozatala óta olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokába, amelyeket az eljárás folyamán nem vizsgáltak, és amelyek egyértelműsítik, hogy Gyárfás Tamás nem bűnös. „Reményeink szerint végérvényesen bizonyosságot nyer az, hogy Fenyő János embertelen kivégzésére nem Gyárfás Tamás, hanem valaki más, vagy mások adtak megbízást" – írták az akkori közleményben.

Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapest II. kerületében, a Margit körút és a Margit utca sarkán, miközben az autójában ült, a lámpa zöld jelzésére várakozva. A gépfegyveres támadásban a médiavállalkozó a helyszínen meghalt.